Την στιγμή που ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης δεν έχει ανταλλάξει ούτε βλέμμα καθώς φαίνεται με τον Βρετανό πρωθυπουργό, Ρίσι Σούνακ στην διάσκεψη COP28 του ΟΗΕ για το κλίμα στο Ντουμπάι, μίλησε και αντάλλαξε χειραψίες με τον πρόεδρο των Εργατικών, Κιρ Στάρμερ.

Όπως μεταδίδει ο Παύλος Τσίμας που βρίσκεται στο σημείο καταγράφοντας όλες τις εξελίξεις από το προσκήνιο και το παρασκηνίο της διάσκεψης για το κλίμα, πρόκειται για μία τυχαία συνάντηση μεταξύ του κ. Μητσοτάκη και του κ. Στάρμερ καθώς μπαινόβγαιναν στον χώρο της διάσκεψης. Οι δυο τους κάθισαν λίγο παράμερα, μίλησαν και τα γέλια ήταν πλατιά.

Υπενθυμίζεται ότι ο ηγέτης των Εργατικών άσκησε δριμεία κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό εντός της Βουλής των Κοινοτήτων, μετά την απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, αναφέροντας μάλιστα ότι «δεν πειράζει το Βρετανικό Μουσείο - είναι ο πρωθυπουργός που έχει χάσει προφανώς τα μάρμαρά του (τα μυαλά του)».

Ειδικότερα ο Στάρμερ δήλωσε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός ήρθε στο Λονδίνο για να συναντήσει τον κ. Σουνάκ, «ένας συνάδελφος μέλος του ΝΑΤΟ, οικονομικός σύμμαχος. Ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους μας στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Αλλά αντί να χρησιμοποιήσει αυτή τη συνάντηση για να συζητήσει αυτά τα σοβαρά ζητήματα, προσπάθησε να τον ταπεινώσει και την ακύρωσε την τελευταία στιγμή».

«Γιατί τόσο μικρή πολιτική;», διερωτήθεκε στη συνέχεια ο ηγέτης των Εργατικών.

«Να κοιτάξουμε καλύτερα την γραβάτα του Βασιλιά μας»: Η δημοσιογράφος Λόρα Κούνσμπεργκ «απαντά» στον Σούνακ

«Αξίζει να κοιτάξουμε λίγο καλύτερα τον Βασιλιά σήμερα ο οποίος φόρεσε γραβάτα με την ελληνική σημαία και ενώ μαίνεται η διπλωματική αντιπαράθεση ανάμεσα στον Βρετανό και τον Έλληνα πρωθυπουργό», σχολίασε σε ανάρτησή της στο Χ η δημοσιογράφος του BBC Λόρα Κούνσμπεργκ στην οποία και παραχώρησε συνέντευξη ο Κυριάκος Μητσοτάκης την περασμένη Κυριάκη, όπου έκανε τον παραλληλισμό των Γλυπτών του Παρθενώνα με την... κομμένα στα δύο Μόνα Λίζα.

Worth looking closely, the King today, wearing a Greek flag tie at COP, after days of a simmering diplomatic row btw UK and Greek PM 👀👀👀 pic.twitter.com/CEwaFmBYW4 — Laura Kuenssberg (@bbclaurak) December 1, 2023

Σημειώνεται ότι ο βασιλιάς Κάρολος εμφανίστηκε στην 28η Διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα στο Ντουμπάι φορώντας μία γραβάτα με την ελληνική σημαία και ποσέτ (μαντηλάκι) στα γαλανόλευκα

Επιμένει ο Σούνακ για τα Γλυπτά του Παρθενώνα: Ζήτημα νόμου η παραμονή τους στο Λονδίνο

Την ίδια ώρα, ο Ρίσι Σούνακ δήλωσε εκ νέου σταθερός στη θέση του υπέρ της παραμονής των Γλυπτών του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο, παραπέμποντας στο νόμο του 1963 που απαγορεύει τη μόνιμη απομάκρυνση εκθεμάτων από το λονδρέζικο ίδρυμα.

Στο αεροσκάφος προς τη σύνοδο COP28 στο Ντουμπάι ο Βρετανός πρωθυπουργός ρωτήθηκε από τους Βρετανούς δημοσιογράφους που τον συνοδεύουν για το θέμα και απάντησε:

«Είναι πολύ ξεκάθαρο ως ζήτημα νόμου ότι τα μάρμαρα δεν μπορούν να επιστραφούν και έχουμε υπάρξει σαφείς επ' αυτού. Νομίζω ότι η ίδια η ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου λέει πως για να γίνουν τα δάνεια (εκθεμάτων) ο παραλήπτης πρέπει να αναγνωρίζει τη νόμιμη ιδιοκτησία της χώρας που δανείζει τα πράγματα και νομίζω ότι οι Έλληνες δεν έχουν υποδείξει πως είναι υπό καμία έννοια πρόθυμοι να το κάνουν αυτό. Η άποψή μας και η θέση μας επ' αυτού είναι ξεκάθαρες: τα μάρμαρα αποκτήθηκαν νομίμως εκείνη την εποχή».

Ο Βρετανός πρωθυπουργός απέρριψε επίσης τα περί «υστερικής» αντίδρασης που του καταλόγισε ο πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν, λέγοντας «όχι, όχι».

«Είπα όσα είχα να πω για αυτό στο κοινοβούλιο τις προάλλες και τώρα επικεντρώνομαι στο να υλοποιήσω τα πράγματα για τα οποία ενδιαφέρεται ο κόσμος», πρόσθεσε.

Εκπρόσωπος του ηγέτη των Εργατικών Κιρ Στάρμερ ανέφερε πως ως πρωθυπουργός «δεν θα δαπανούσε καθόλου χρόνο νομοθετώντας επί του ζητήματος», αλλά και ότι «δε θα στεκόταν εμπόδιο» σε μία αμοιβαία επωφελή συμφωνία μεταξύ Βρετανικού Μουσείου και Αθήνας.

