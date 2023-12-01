Η σύσκεψη κατά την οποία θα αποφασιστεί το όνομα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας των 11 βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ θα πραγματοποιηθεί μέσα στο Σαββατοκύριακο, συνεπώς δεν υπάρχει ακόμα απόφαση για το όνομα, αναφέρει η πλευρά των ανεξάρτητων βουλευτών.

Υπενθυμίζεται ότι η νέα ΚΟ θα ανακοινωθεί επίσημα σε ανοικτή εκδήλωση τη Δευτέρα, στις 7 το απόγευμα, στο Σεράφειο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.