Να βάλει τέλος στη συζήτηση για την επίσκεψη Μητσοτάκη επιχείρησε ο Σούνακ

Λονδίνο, Θανάσης Γκαβός

Ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Ρίσι Σούνακ θέλησε να βάλει τέλος στη συζήτηση των τελευταίων ημερών αναφορικά με την κίνησή του να ακυρώσει τη συνάντηση με τον Κυριάκο Μητσοτάκη στο Λονδίνο στην αρχή της εβδομάδας.

Από το βήμα της Βουλής των Κοινοτήτων την Τετάρτη ο Βρετανός ηγέτης κατηγόρησε τον Έλληνα πρωθυπουργό για «αθέτηση διαβεβαιώσεων» ότι δε θα μιλούσε για τα Γλυπτά του Παρθενώνα και για πρόθεση να «κάνει σόου» για το θέμα.

Ερωτηθείς την Πέμπτη από δημοσιογράφους στο πλαίσιο επίσκεψης στο Σάρεϊ, λίγο πριν αναχωρήσει για την COP28 στο Ντουμπάι, αν το θέμα άξιζε μια διπλωματική διαμάχη με την Ελλάδα ή αν η κίνησή του αποσκοπούσε στο να αντιπαραβληθεί με τους Εργατικούς, ο κ. Σούνακ αρκέστηκε να πει: «Αναφέρθηκα σε αυτό στο κοινοβούλιο χθες».

Συμπλήρωσε δε ότι επικεντρώνεται «στα πράγματα που πραγματικά ενδιαφέρουν τον κόσμο», παραπέμποντας σε συζητήσεις που θα έχει στο πλαίσιο της κλιματικής συνόδου.

Δημοσίευμα του Guardian ανέφερε πως βρετανικές κυβερνητικές πηγές έχουν «επιφυλακτικά» αφήσει να εννοηθεί πως ίσως υπάρξει κάποια στιγμιαία συνάντηση του κ. Σούνακ με τον κ. Μητσοτάκη στο Ντουμπάι.

