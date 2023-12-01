Γεωργιάδης: Η εξειδικευμένη εκπαίδευση του προσωπικού στον τουρισμό θα φέρει επισκέπτες υψηλότερου του συνηθισμένου προφίλ

Ο τουριστικός κλάδος έχει την ανάγκη εξειδικευμένου προσωπικού, ώστε μέσα από βέλτιστες παρεχόμενες υπηρεσίες να οδηγηθεί στην εισροή τουριστών ενός υψηλότερου του συνηθισμένου προφίλ. Αυτά ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σε εκδήλωση για την ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου του Προγράμματος Μάθησης σε Εργασιακό Χώρο από τις Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές, (Π.ΕΠΑΣ), η οποία πραγματοποιήθηκε προ ημερών από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) και το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΙΝΣΕΤΕ).

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης αναδείχθηκε η υψηλή απορρόφηση από την τουριστική αγορά των πρώτων αποφοίτων των Π.ΕΠΑΣ.

Όπως αναφέρει σημερινή ανακοίνωση του επιμελητηρίου, ο κ. Γεωργιάδης υπογράμμισε τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης της τουριστικής αγοράς τονίζοντας την ανάγκη του κλάδου για εξειδικευμένο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, ώστε να εξυπηρετηθεί ο στόχος των βέλτιστων παρεχόμενων υπηρεσιών των τουριστικών επιχειρήσεων που θα επιτρέψουν την εισροή επισκεπτών ενός υψηλότερου του συνηθισμένου προφίλ. Πρόσθεσε επίσης ότι οι προκρατήσεις για το 2024 είναι αυξημένες σε σχέση με φέτος. Τέλος, ο υπουργός δεσμεύτηκε για τη συνέχεια του έργου του, τονίζοντας την τεχνογνωσία που έχει αναπτυχθεί μέσα από τη συνεργασία της Δ.ΥΠ.Α με το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και το ΙΝΣΕΤΕ.

Ακολούθως, ο διοικητής και πρόεδρος του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., Σπύρος Πρωτοψάλτης, μίλησε για τη σπουδαιότητα ανάπτυξης ανάλογων πειραματικών προγραμμάτων, που επιτρέπουν την αποτελεσματικότερη διασύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις ανάγκες της οικονομίας και συμβάλουν στην αύξηση της απασχόλησης των νέων. Παράλληλα, ο κ. Πρωτοψάλτης εξήρε τη δυναμική της συνεργασίας των τριών φορέων, όπως αυτή αποτυπώνεται στα αποτελέσματα του έργου.

Η υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης, Γιάννα Χορμόβα στάθηκε στα θετικά σημεία της γόνιμης συνεργασίας των τριών φορέων.

Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής και μέλος Δ.Σ. του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Δρ Αθανάσιος Κελέμης, ευχαρίστησε τη Δ.ΥΠ.Α. και το ΙΝΣΕΤΕ για τη συνεργασία που μετράει αρκετά χρόνια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη στελέχωσης των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων με προσωπικό κατάλληλα καταρτισμένο, που να αντιλαμβάνεται τη σημασία παροχής υπηρεσιών υψηλού επιπέδου εντός ενός δυναμικά εξελισσόμενου κλάδου.

Η Αθανασία Θεοδωρίδου, προϊσταμένη γενικής διεύθυνσης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, Δ.ΥΠ.Α., η οποία παρουσίασε τις καινοτομίες, τις οποίες εφαρμόζουν οι Πειραματικές Επαγγελματικές Σχολές της Δ.ΥΠ.Α., που εξασφαλίζουν στους μαθητές σίγουρες θέσεις μαθητείας αποκλειστικά σε ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4 και 5 αστέρων, με αμοιβή και πλήρη ασφάλιση και μεγάλες πιθανότητες απασχόλησης μετά την αποφοίτησή τους.

Το ΙΝΣΕΤΕ εκπροσώπησε η υπεύθυνη εκπαίδευσης, Μάγδα Πειστικού, η οποία αναφερόμενη στα δύο έτη που διήρκησε ο πρώτος κύκλος του προγράμματος, τόνισε την αρτιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την ανάγκη συνέχειας του προγράμματος.

Στην συνέχεια έγινε η απονομή των Βεβαιώσεων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στους απόφοιτους των Πειραματικών ΕΠΑΣ Καλαμακίου, Ηρακλείου Κρήτης, Πατρών, Ρόδου και Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.