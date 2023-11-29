Στάρμερ σε Σούνακ: Έκανες μικροπολιτική - Προσπάθησες να ταπεινώσεις τον Έλληνα πρωθυπουργό

Σε πολιτικό ζήτημα αναδεικνύεται στη Βρετανία η απόφαση του Ρίσι Σούνακ να ακυρώσει τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, με τον ηγέτη των Εργατικών να ασκεί δριμεία κριτική στον Βρετανό πρωθυπουργό εντός της Βουλής των Κοινοτήτων, αναφέροντας μάλιστα ότι «δεν πειράζει το Βρετανικό Μουσείο - είναι ο πρωθυπουργός που έχει χάσει προφανώς τα μάρμαρά του (τα μυαλά του)».

Ειδικότερα ο Στάρμερ είπε ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός ήρθε στο Λονδίνο για να συναντήσει τον κ. Σουνάκ, «ένας συνάδελφος μέλος του ΝΑΤΟ, οικονομικός σύμμαχος. Ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους μας στην αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης. Αλλά αντί να χρησιμοποιήσει αυτή τη συνάντηση για να συζητήσει αυτά τα σοβαρά ζητήματα, προσπάθησε να τον ταπεινώσει και την ακύρωσε την τελευταία στιγμή».

«Γιατί τόσο μικρή πολιτική;», διερωτάται στη συνέχεια ο ηγέτης των Εργατικών.

💥HORRIBLE moment for Sunak at #PMQs.



Starmer: "I met with the Greek PM, we talked about the economy, security, immigration. I also told him we won't be changing the law regarding the marbles. It's really not that difficult."



Look at Sunak's expression at the end. Beaten. ~AA pic.twitter.com/mAHVmwMfYY — Best for Britain (@BestForBritain) November 29, 2023

Ενδεικτικό της πολιτικής έκτασης που έχει πάρει το ζήτημα είναι η ενασχόληση των βρετανικών μέσων ενημέρωσης που κρατούν το θέμα στην επικαιρότητα, με το Sky News σήμερα να σχολιάζει τις απαντήσεις του Ρίσι Σούνακ γράφοντας ότι ο Σούνακ «πυροβόλησε τα πόδια του» ακυρώνοντας τη συνάντηση εφόσον ήθελε όπως είπε να συζητήσουν σημαντικά θέματα ουσίας με τον Έλληνα πρωθυπουργό όπως εκείνο της μετανάστευσης.

Labour leader Sir Keir Starmer accused Rishi Sunak of “losing his marbles” in a Greek artifact jibe during Prime Minister’s Questions.



Starmer said: "Never mind the British Museum - it's the prime minister who has obviously lost his marbles". pic.twitter.com/N1xtJZ1DxT — The Independent (@Independent) November 29, 2023

Ο Σουνάκ, απαντώντας, ανέφερε ότι «φυσικά, είμαστε πάντα στην ευχάριστη θέση να συζητάμε σημαντικά θέματα ουσίας με τους συμμάχους μας, όπως η αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης ή η ενίσχυση της ασφάλειάς μας».

«Αλλά όταν ήταν σαφές ότι ο σκοπός μιας συνάντησης δεν ήταν να συζητηθούν ουσιαστικά ζητήματα για το μέλλον, αλλά μάλλον να αναλυθούν και να επαναληφθούν ζητήματα του παρελθόντος, ήταν ακατάλληλο».

"Επιπλέον... όταν έγιναν συγκεκριμένες δεσμεύσεις και συγκεκριμένες διαβεβαιώσεις για αυτό το θέμα σε αυτή τη χώρα και στη συνέχεια παραβιάστηκαν, μπορεί να του φαίνεται ξένο, αλλά η άποψή μου είναι ότι όταν οι άνθρωποι αναλαμβάνουν δεσμεύσεις θα πρέπει να τις τηρούν.»

Ο ηγέτης των Εργατικών συνεχίζει λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός δεν έχει «κανένα σχέδιο» για τις διελεύσεις σκαφών και η μετανάστευση βρίσκεται σε «υψηλό ρεκόρ».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.