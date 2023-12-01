Κωνσταντοπούλου: «Βλέπω μια λυσσώδη προσπάθεια να εξαιρεθώ από την εξεταστική επιτροπή για τα Τέμπη»

Για «λυσσώδη προσπάθεια» να εξαιρεθεί από την εξεταστική επιτροπή «διερεύνησης του εγκλήματος των Τεμπών» μίλησε από το βήμα της Βουλής η επικεφαλής της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, λίγες ώρες μετά τη δημοσιοποίηση της γνώμης του Επιστημονικού Συμβουλίου της Βουλής, σύμφωνα με την οποία όποιος άσκησε καθήκοντα συνηγόρου υπεράσπισης ή υποστήριξης της κατηγορίας ή κατέθεσε ως μάρτυρας, δεν μπορεί να ασκήσει καθήκοντα δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού στην αυτή υπόθεση και, επομένως δεν μπορεί να είναι μέλος τής εξεταστικής επιτροπής.

Δεν αλλάζω στάση και δεν λοξοδρομώ, και έτσι μπορώ να κοιτάζω στα μάτια τους συμπολίτες μου και τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, «που βλέπουν αυτή σας τη λυσσώδη προσπάθεια να με εξαιρέσετε από την εξεταστική επιτροπή [..] και καταλαβαίνουν ότι πάλι κάτι θέλετε να κρύψετε, πάλι όλα θέλετε να τα διαχειριστείτε και να τα φέρετε στα μέτρα σας» είπε η κυρία Κωνσταντοπούλου.

Με αφορμή μάλιστα τον πρόσφατο θάνατο του Χένρι Κίσιντζερ, ο οποίος «έχει βάψει τα χέρια του με το αίμα πολλών ανθρώπων και πολλών λαών, αλλά βραβεύτηκε με Νόμπελ Ειρήνης» όπως είπε, σημείωσε πως «μέχρι η Ιστορία να καταγράψει και να στείλει εκεί που πρέπει, εκείνους που ζημιώνουν τις κοινωνίες και τους λαούς, πολλές φορές η επικοινωνία τους αποθεώνει» και προσέθεσε: «Εγώ, επειδή έκανα μήνυση στον Χένρι Κίσινγκερ το 2003 -ήτανε η πρώτη μου νομική ενέργεια, με την ιδιότητα της δικηγόρου του ιστορικού δημοσιογράφου του Ηλία Δημητρακοπούλου- και έκανα αυτή τη μήνυση που το ελληνικό κράτος δεν την υποστήριξε, αλλά την υποστήριξε πολύς κόσμος σε διεθνές επίπεδο, για να ελεγχθεί ο Κίσιντζερ για διεθνή εγκλήματα, για τη συμμετοχή στα εγκλήματα της χούντας, και για την κυπριακή τραγωδία, τα διεθνή εγκλήματα σε βάρος του κυπριακού λαού, [...] από τότε μέχρι σήμερα δεν αλλάζω αυτά που λέω, δεν αλλάζω στάση, και δεν λοξοδρομώ. Πρέπει να σας πω ότι δεν το έχω μετανιώσει. Γιατί μπορώ να κυκλοφορώ στους δρόμους κοιτώντας στα μάτια τους συμπολίτες μου χωρίς να έχω φύλαξη και άλλου είδους προστασία. Μπορώ να είμαι μία από τους πολίτες πάντα, και μπορώ να κοιτώ στα μάτια και τις οικογένειες των θυμάτων των Τεμπών, που βλέπουν αυτή σας τη λυσσώδη προσπάθεια να με εξαιρέσετε από την επιτροπή την εξεταστική για το έγκλημα των Τεμπών. Και καταλαβαίνουν ότι πάλι κάτι θέλετε να κρύψετε, πάλι όλα θέλετε να τα διαχειριστείτε, και να τα φέρετε στα μέτρα σας. Ξέρω ότι ενοχλώ πολλές και ισχυρές εξουσίες, ξέρω ότι η Πλεύση Ελευθερίας αυτό το μικρό καραβάκι είναι πολύ ενοχλητικό και το βαρούν πολύ, θα παραμείνει εδώ όσο κι αν προσπαθείτε να το τορπιλίσετε και να το καταβυθίσετε, θα συνεχίσει να πλέει προς την ελευθερία».

Μιλώντας αργότερα στους συντάκτες, η κυρία Κωνσταντοπούλου είπε ότι θα κινήσει ένδικα μέσα κατά των μελών του επιστημονικού συμβουλίου της Βουλής, για την παραπάνω γνωμοδότηση, καθώς, όπως ανέφερε, προκύπτουν σοβαρές αξιόποινες πράξεις.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

