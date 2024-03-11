Με εκπροσώπους των αγροτών της Θεσσαλίας συναντάται ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Μέγαρο Μαξίμου μετά την ολοκλήρωση της συνάντησής του με τους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας.

Ο Πρωθυπουργός υποδεχόμενος τους εκπροσώπους των αγροτών της Θεσσαλίας εξέφρασε την ικανοποίησή του για το γεγονός όπως είπε «ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις καθόλη τη διάρκεια των προηγούμενων βδομάδων ήταν κατά κανόνα κόσμιες» χωρίς όπως είπε να υπάρξει διατάραξη της οικονομικής και κοινωνικής ζωής.

Όπως επισήμανε «ως επί το πλείστον συμφωνούμε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια στο βαθμό που είναι αυτό εφικτό να μπορέσουμε να τα ικανοποιήσουμε. Έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας» τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

«Λαμβάνουμε υπόψη και τις απόψεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων σχετικά με την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο του 2025» πρόσθεσε ο πρωθυπουργός και υποστήριξε ότι «αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επιστροφή να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και αποτελεσματική».

Σχετικά με το αγροτικό ρεύμα είπε ότι «σκοπός είναι να δώσουμε προβλεψιμότητα σε βάθος χρόνου ώστε οι αγρότες να γνωρίζουν ποιο είναι το ύψος του ρεύματος για να πληρώνουν για τις καταναλώσεις τους.

Επίσης, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε ξανά στο Master Plan, που του παρουσίασε πριν λίγες ημέρες, η Ολλανδική εταιρεία «HVA International» για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας λέγοντας ότι «θα πρέπει να καταλήξουμε σε ένα οδικό χάρτη που ο οποίος θα δεσμεύει την κυβέρνηση σε σχέση με αυτά που θα πρέπει να γίνουν από εδώ και πέρα».

«Στα πιο πολλά υπάρχει συμφωνία και ταύτιση σχετικά με τις παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν» ανέφερε.

«Ενόψει των ευρωεκλογών, η ταχύτητα της πράσινης μετάβασης και ο τρόπος με τον οποίο αυτή θα γίνει, θα αποτελέσει κύριο πεδίο συζήτησης» τόνισε.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού:

«Κατ’ αρχάς θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για το γεγονός ότι οι αγροτικές κινητοποιήσεις καθ όλη τη διάρκεια των προηγούμενων εβδομάδων ήταν κατά κανόνα κόσμιες.

Έγινε μια μεγάλη προσπάθεια από πλευράς αγροτών να μην υπάρξει διατάραξη της οικονομικής και της κοινωνικής ζωής και αυτό αφορά και το συλλαλητήριο το οποίο έγινε στην Αθήνα και νομίζω ότι μόνο έτσι θα μπορούσαν να είναι, καθώς ως επί το πλείστον συμφωνούμε ότι πολλά από τα αιτήματα των αγροτών είναι δίκαια και έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια, στο βαθμό που αυτό είναι εφικτό, να μπορέσουμε να τα ικανοποιήσουμε.

Έχουμε ακόμα πολύ δουλειά μπροστά μας. Ήδη αντιλαμβάνομαι ότι στο μεσοδιάστημα από την προηγούμενη συνάντηση έχουν προχωρήσει οι τεχνικές συζητήσεις και λαμβάνουμε υπόψη και τις απόψεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων μας σχετικά με την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης για το αγροτικό πετρέλαιο. Το 2025 είχαμε κάνει τη συζήτηση αυτή και την προηγούμενη φορά, εντοπίζοντας μια σειρά από ενδεχόμενες στρεβλώσεις ή αδικίες.

Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η επιστροφή να είναι όσο το δυνατόν πιο δίκαιη και πιο αποτελεσματική.

Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία είχαμε πει την προηγούμενη φορά για τα ζητήματα του αγροτικού ρεύματος.

Ο σκοπός μας παραμένει να μπορέσουμε να δώσουμε προβλεψιμότητα σε βάθος χρόνου, ώστε οι αγρότες μας και οι κτηνοτρόφοι μας να γνωρίζουν ποιο είναι το ύψος του ρεύματος που θα πληρώνουν για τις καταναλώσεις τους.

Ο Υπουργός είναι εδώ για να συζητήσουμε όλα τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις αποζημιώσεις που αφορούν τον Daniel. Πριν από λίγο είχαμε και μια πρώτη συνάντηση με τους αιρετούς εκπροσώπους της Θεσσαλίας καθώς και προέδρους επιμελητηρίων, σχετικά με τα σημαντικά έργα υποδομής και αποκατάστασης που πρέπει να γίνουν στη Θεσσαλία.

H ολλανδική εταιρεία HVA παρουσίασε την περίληψη ενός πολύ, θα έλεγα, αναλυτικού σχεδίου παρεμβάσεων, το οποίο και θα συζητηθεί στη συνέχεια και με την Περιφέρεια και με τους Δήμους και με τους εκπροσώπους φορέων, ώστε να καταλήξουμε σε έναν οδικό χάρτη, ο οποίος θα δεσμεύει την κυβέρνηση σε σχέση με αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν από ‘δω και στο εξής.

Τονίζω ότι η μελέτη της HVA είναι μια επιστημονική δουλειά. Κατά συνέπεια, όποιος διαφωνεί μαζί της θα ήθελα παρακαλώ να μην την δαιμονοποιεί. Οι άνθρωποι είναι επιστήμονες, εκφράζουν τις απόψεις τους, αν και πιστεύω ότι στα πιο πολλά υπάρχει συμφωνία και ταύτιση απόψεων σχετικά με τις παρεμβάσεις οι οποίες πρέπει να γίνουν.

Και βέβαια να πω ότι έχει ξεκινήσει για τα καλά η συζήτηση για την αναδιάρθρωση της ΚΑΠ σε πολλά επίπεδα. Στο τεχνικό, θα έλεγα γραφειοκρατικό επίπεδο η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα η οποία κατέθεσε στο Συμβούλιο Υπουργών αναλυτικές προτάσεις, οι οποίες νομίζω ότι θα ληφθούν πολύ σοβαρά υπόψη και από την Επιτροπή και ενδεχομένως να καταλήξουμε και σε απόφαση του Συμβουλίου σχετικά σύντομα. Και νομίζω ότι και ενόψει των ευρωεκλογών το ζήτημα της ταχύτητας, της πράσινης μετάβασης και του τρόπου με τον οποίο αυτή θα γίνει, θα αποτελέσει κύριο πεδίο συζήτησης.

Να υπενθυμίσω και πάλι ότι το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα σε επίπεδο Ευρώπης – η ευρωπαϊκή κεντροδεξιά δηλαδή – είναι αυτή που πάντα έβαζε φρένο στους Πράσινους και στους Σοσιαλιστές, οι οποίοι επέμεναν να τρέχουμε με ρυθμούς πολύ πιο γρήγορους από αυτούς που ενδεχομένως ο ευρωπαϊκός πρωτογενής τομέας μπορούσε να διαχειριστεί.

Αυτά απλά για την αποκατάσταση της τάξης σε σχέση με το πώς τοποθετείται κάθε πολιτική ομάδα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα ζητήματα αυτά.

Εμείς φιλοδοξούμε μετά τις ευρωεκλογές και στο δικό μου το επίπεδο να παίξουμε έναν πρωταγωνιστικό ρόλο στα ζητήματα της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Υπάρχουν ζητήματα που τα διαχειρίζεται το Υπουργείο σε επίπεδο υπουργείου και είναι πολύ πιθανόν τα ζητήματα αυτά να φτάσουν και σε επίπεδο Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, αν πρέπει να ληφθούν πιο δραστικές αποφάσεις που να απαιτούν τη σύμφωνη γνώμη αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων.

Σταματώ εδώ γιατί σκοπός είναι να μιλήσω εγώ, είτε να σας ξανακούσω».

Συνάντηση με θεσμικούς φορείς

Νωρίτερα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με εκπροσώπους των αγροτικών φορέων της Θεσσαλίας.

Κατά την εισήγησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Master Plan, που του παρουσίασε πριν λίγες ημέρες, η Ολλανδική εταιρεία «HVA International» για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας.

«Θα ήθελα η σημερινή συνάντηση να είναι η πρώτη ευκαιρία παρουσίασης των συμπερασμάτων αυτής της μελέτης», είπε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως τόνισε το σχέδιο των Ολλανδών ειδικών «ξεπερνά τις 400 σελίδες και αποτελεί την πρώτη ολιστική προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας» συμπληρώνοντας ότι μεταξύ άλλων «περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ολιστικά η διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις επιπτώσεις που θα έχει στην αγροτική παραγωγή».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «για το master plan δούλεψαν πάνω από 40 επιστήμονες από 8 ειδικότητες. Αφιέρωσαν πάνω από 15.000 ώρες για να ακτινογραφήσουν τις πληγείσες περιοχές και να προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις. Η δουλειά αυτή έγινε στο πεδίο και όχι στο γραφείο» είπε.

Επισήμανε επίσης ότι θα ήταν ευχής έργων να συμφωνήσουμε ότι το master plan «αποτελεί έναν οδικό χάρτη στον οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, ώστε να μετατρέψουμε μια μεγάλη καταστροφή της κακοκαιρίας Daniel σε ευκαιρία για ουσιαστική αναδιάρθρωση για το πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι «δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Daniel για να αντιληφθούμε ότι οι υδάτινοι πόροι της Θεσσαλίας τελειώνουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αύριο πρέπει να εγκαταλείψουμε το βαμβάκι - γιατί είδα και τις δηλώσεις του περιφερειάρχη Θεσσαλίας - και να πάμε σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγροτική παραγωγή και είναι άδικο να αναδείξουμε τη διάσταση αυτή».

«Πρέπει, όμως, να λάβουμε τα μέτρα μας ώστε η ζημιά που θα έχει γίνει από την έλλειψη υδάτινων πόρων μετά από χρόνια να είναι μη αναστρέψιμη» κατέληξε ο πρωθυπουργός ο οποίος τόνισε στους συνομιλήτες του ότι «η δύσκολη δουλειά τώρα ξεκινά».

Στη συνέχει το λόγο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ο οποιος τόνισε πως «θέλουμε να συνεισφέρουμε στην κοινή αυτή προσπάθεια με τεκμηρίωση και δουλειά πολύ το επόμενο διάστημα».

«Από αυτά που έχω δει και έχω συζητήσει, πιστεύω ότι το 90% των πραγμάτων είναι κοινά», πρόσθεσε ο κ. Κουρέτας.

Όπως ειπώθηκε, η σημερινή συνάντηση είναι η πρώτη από τις πολλές που θα ακολουθήσουν για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου για τη Θεσσαλία.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, οι Υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος και o Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Από τους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, ο Δήμαρχος Αλμυρού Δημήτρης Εσερίδης, ο Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας, ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου Κώστας Καραγεωργίου, ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος, ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος, ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο Δήμαρχος Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος, ο Δήμαρχος Μουζακίου Θεοφάνης Στάθης, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός, ο Δήμαρχος Παλαμά Σωκράτης Δασκαλόπουλος, ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας, ο Δήμαρχος Σοφάδων Δημοσθένης Κατσής, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, o Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Σπύρος Αγναντής, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Θανάσης Μαρκινός, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Σωτήρης Γιαννακόπουλος, ο Γραμματέας του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Βασίλης Ζαχίλας και ο Υπεύθυνος Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Κώστας Στεργούλης.

Από την εταιρεία HVA έλαβε μέρος ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μίλτος Γκουζούρης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.