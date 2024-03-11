Χαρδαλιάς: «Η Περιφέρεια Αττικής σταθερός αρωγός στην εξωστρέφεια του οινοτουρισμού»

Στη Διεθνή Έκθεση Οίνων - Ποτών ProWein 2024, στο Ντίσελντορφ της Γερμανίας όπου η Περιφέρεια Αττικής συμμετέχει ως συνεκθέτης στο Εθνικό Περίπτερο που επιμελείται η Enterprise Greece, βρίσκεται ο περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς.

«Ο οινικός χάρτης της Αττικής αποτυπώνει την ιστορία, τον πολιτισμό και την πορεία της στο μέλλον» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης Αττικής και πρόσθεσε: «Για εμάς, η ενίσχυση του οινοτουρισμού -μιας από τις πιο δυναμικά ανερχόμενες μορφές θεματικού τουρισμού- αποτελεί υψηλή προτεραιότητα, καθώς συνεισφέρει στην οικονομική ανάπτυξη της Αττικής και όλης της χώρας, προωθεί την καινοτομία και την υιοθέτηση καλών πρακτικών, ενώ δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με ικανοποιητικές αμοιβές και προοπτική».

Μέσα από το σχετικό πρόγραμμα της Περιφέρειας για την ανάδειξη και διεθνή προώθηση των οινικών προϊόντων της, στη φετινή διοργάνωση συμμετέχουν επτά οινοποιεία από την Αττική, με την Περιφέρεια Αττικής να επιδοτεί κατά 80% το κόστος για τη συμμετοχή τους.

Ο κ. Χαρδαλιάς περιηγήθηκε στους χώρους της Έκθεσης, επισκέφθηκε το ελληνικό περίπτερο και συνομίλησε με τους εκθέτες, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην προστιθέμενη αξία του ελληνικού αμπελώνα και στα πολύπλευρα αναπτυξιακά οφέλη της οινοπαραγωγής στην Αττική. «Αρχαίες ποικιλίες, που οριοθετούν την οινική παράδοση της χώρας, καλλιεργούνται στον σύγχρονο αττικό αμπελώνα με τις πλέον εξελιγμένες μεθόδους, από άψογους επαγγελματίες που τοποθετούν την ελληνική οινοποιία στις κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας αγοράς, προσδίδοντας ένα ακόμα πλεονέκτημα στο διάσημο τουριστικό προϊόν της Περιφέρειάς μας, προσφέροντας στον επισκέπτη ξεχωριστές γευστικές εμπειρίες που μένουν ανεξίτηλες στη μνήμη του, δήλωσε ο περιφερειάρχης Αττικής. Και υπογράμμισε: «Έχουμε την ισχυρή βούληση να είμαστε σταθεροί αρωγοί στην προσπάθεια των οινοπαραγωγών μας, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, ώστε να στηρίξουμε την επιχειρηματική τους δράση και να τους προσφέρουμε την εξωστρέφεια που αξίζει στη δουλειά τους. Αυτός είναι και ο λόγος που βρισκόμαστε στο Ντίσελντορφ, στην πιο δυναμική οινική έκθεση της Ευρώπης, την ProWein 2024. Για τρεις ημέρες, οι οινοπαραγωγοί μας θα έχουν την ευκαιρία να προωθήσουν τα προϊόντα τους σε εκπροσώπους της διεθνούς αγοράς, να ανταλλάξουν τεχνογνωσία με κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου και να προβάλλουν με τον καλύτερο τρόπο την σύγχρονη ελληνική οινοποιία σε όλο τον κόσμο».

Ο περιφερειάρχης επισκέφθηκε επίσης το περίπτερου του υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της Κύπρου. Εκεί συναντήθηκε με Κύπριους εκθέτες και στελέχη του υπουργείου, ενώ στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν οι μελλοντικές συνέργειες με την Περιφέρεια Αττικής.

H Διεθνής Έκθεση Οίνων-Ποτών ProWein είναι μια από τις κορυφαίες εκθέσεις για τον οίνο και τα αλκοολούχα ποτά παγκοσμίως. Φέτος, συμπληρώνει 30 χρόνια διαρκούς παρουσίας, συγκεντρώνοντας πάνω από 5.700 εκθέτες από όλο τον κόσμο. Για τους Έλληνες οινοποιούς η έκθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, δεδομένου ότι η Γερμανία απορροφά από το 39% έως και 50% του συνόλου των ελληνικών εξαγωγών οίνων.

Στην αντιπροσωπεία της Περιφέρειας στην έκθεση, συμμετέχουν η Ειδική Γραμματέας της Περιφέρειας Αττικής Έλενα Ράπτη, η αντιπεριφερειάρχης για θέματα Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Δήμητρα Αγγελάκη, ο περιφερειακός σύμβουλος αρμόδιος για την προώθηση και προβολή αγροδιατροφικών προϊόντων Δημήτριος Δαμάσκος, οι περιφερειακοί σύμβουλοι Χρυσάνθη Αυλωνίτου και Νικόλαος Μαγκανάρης, καθώς και στελέχη της Διεύθυνσης Αγροτικής και Κτηνιατρικής Πολιτικής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

