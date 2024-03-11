Λογαριασμός
Αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας: Τα δύο σενάρια για τη λίμνη Κάρλα

Τι αποκάλυψε στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100,3 ο Μιλτιάδης Γκουζούρης, Διευθύνων σύμβουλος της ολλανδικής εταιρείας HVA International

karla

Τα δύο σενάρια για την λίμνη Κάρλα και τα νερά που έχουν ήδη συσσωρευτεί εκεί αποκάλυψε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο Μιλτιάδης Γκουζούρης Διευθύνων σύμβουλος της ολλανδικής εταιρείας HVA International από την οποία η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να καταρτίσει σχέδιο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας 

Όπως ανέφερε, το ένα σενάριο είναι να διοχετευτούν τα νερά σε συγκεκριμένο σημείο ώστε να αποστραγγιστούν.

Το δεύτερο σενάριο -υπογράμμισε -είναι να υπάρξει ένας δεύτερος ταμιευτήρας που θα χρησιμοποιείται για την άρδευση.

Ωστόσο,  όπως επεσήμανε ο κ. Γκουζούρης,  το σημερινό νερό που έχει συσσωρευτεί είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί.

Ανέφερε ακόμη ότι στην λίμνη Κάρλα θα πρέπει να υπάρχει μία πρόβλεψη για το μέλλον που, είτε με αναχώματα, είτε με μία επέκταση της υφιστάμενης τεχνητής λίμνης, θα μπορεί να κρατήσει τα νερά εκεί και να μην διοχετευθούν στον κάμπο. 
 

