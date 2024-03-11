Τα δύο σενάρια για την λίμνη Κάρλα και τα νερά που έχουν ήδη συσσωρευτεί εκεί αποκάλυψε μέσω του ΣΚΑΪ 100,3 ο Μιλτιάδης Γκουζούρης Διευθύνων σύμβουλος της ολλανδικής εταιρείας HVA International από την οποία η ελληνική κυβέρνηση ζήτησε να καταρτίσει σχέδιο για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας

Όπως ανέφερε, το ένα σενάριο είναι να διοχετευτούν τα νερά σε συγκεκριμένο σημείο ώστε να αποστραγγιστούν.

Το δεύτερο σενάριο -υπογράμμισε -είναι να υπάρξει ένας δεύτερος ταμιευτήρας που θα χρησιμοποιείται για την άρδευση.

Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο κ. Γκουζούρης, το σημερινό νερό που έχει συσσωρευτεί είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθεί.

Ανέφερε ακόμη ότι στην λίμνη Κάρλα θα πρέπει να υπάρχει μία πρόβλεψη για το μέλλον που, είτε με αναχώματα, είτε με μία επέκταση της υφιστάμενης τεχνητής λίμνης, θα μπορεί να κρατήσει τα νερά εκεί και να μην διοχετευθούν στον κάμπο.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.