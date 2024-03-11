«Ματαιοπονούν όσοι προσπαθούν να εκφοβίσουν τόσο εμένα όσο και την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Βρίσκομαι στην πολιτική για να υπηρετώ τις ιδέες και τις θέσεις μου. Θα συνεχίσω να ασκώ τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα μαχόμενη με ευσυνειδησία και συνέπεια, έχοντας ως φάρο στην πολιτική μου πορεία τις αξίες και τα ιδανικά μου, με τα οποία πορεύομαι στην 20ετή διαδρομή μου στα κοινά». Τα παραπάνω τονίζει η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης της ΝΔ Άννα Ευθυμίου, σε δήλωσή της με αφορμή την τοιχοκόλληση επιστολής στο δικηγορικό της γραφείο, από το «Μέτωπο Νεολαίας του Λαϊκού Συνδέσμου – Χρυσή Αυγή», σχετικά με την ψήφιση του Νομοσχεδίου για τα ομόφυλα ζευγάρια.

«Την Τρίτη 5/3/2024 δέχτηκα στο e-mail μου την επισυναπτόμενη επιστολή. Σήμερα το πρωί, φτάνοντας στο δικηγορικό μου γραφείο, διαπίστωσα ότι η επιστολή είχε τοιχοκολληθεί στην είσοδο της πολυκατοικίας δίπλα στην επαγγελματική μου πινακίδα με το όνομά μου και τη δικηγορική μου ιδιότητα» αναφέρει σε δήλωσή της η κ. Ευθυμίου, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι «αυτές οι ενέργειες εκφοβισμού και τραμπουκισμού καταδικάζονται από σύσσωμο τον πολιτικό κόσμο και τη δημοκρατική κοινωνία της Θεσσαλονίκης».

Μεταξύ άλλων, στην επιστολή χαρακτηρίζεται η ψήφος υπέρ του νομοσχεδίου «ευθεία προσβολή κατά των αξιών του Ελληνισμού και των αρχών της Ορθοδόξου Πίστεως» που «εκθέτει σε άμεσο κίνδυνο ανεξέλεγκτο αριθμό ευάλωτων, ανηλίκων μελών της Ελληνικής κοινωνίας, πλήττει δε βάναυσα θεμελιώδη δικαιώματα αυτών».

«Τέλος, δεσμευόμαστε ότι θα πράξουμε τα μέγιστα ώστε να ενθυμίζουμε στον Ελληνικό Λαό την ως άνω αξιακή σας επιλογή, μέχρι απομακρύνσεως σας από οποιοδήποτε δημόσιο αιρετό αξίωμα» καταλήγει η επιστολή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.