Με εκπροσώπους των θεσμικών φορέων αλλά και με εκπροσώπους των αγροτικών φορέων της Θεσσαλίας συναντάται σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Κατά την εισήγησή του ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο Master Plan, που του παρουσίασε πριν λίγες ημέρες, η Ολλανδική εταιρεία «HVA International» για την αντιπλημμυρική θωράκιση της Θεσσαλίας.

«Θα ήθελα η σημερινή συνάντηση να είναι η πρώτη ευκαιρία παρουσίασης των συμπερασμάτων αυτής της μελέτης», είπε ο κ. Μητσοτάκης. Όπως τόνισε το σχέδιο των Ολλανδών ειδικών «ξεπερνά τις 400 σελίδες και αποτελεί την πρώτη ολιστική προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας» συμπληρώνοντας ότι μεταξύ άλλων «περιλαμβάνει τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται ολιστικά η διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις επιπτώσεις που θα έχει στην αγροτική παραγωγή».

Όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης «για το master plan δούλεψαν πάνω από 40 επιστήμονες από 8 ειδικότητες. Αφιέρωσαν πάνω από 15.000 ώρες για να ακτινογραφήσουν τις πληγείσες περιοχές και να προτείνουν τις βέλτιστες λύσεις. Η δουλειά αυτή έγινε στο πεδίο και όχι στο γραφείο» είπε.

Επισήμανε επίσης ότι θα ήταν ευχής έργων να συμφωνήσουμε ότι το master plan «αποτελεί έναν οδικό χάρτη στον οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, ώστε να μετατρέψουμε μια μεγάλη καταστροφή της κακοκαιρίας Daniel σε ευκαιρία για ουσιαστική αναδιάρθρωση για το πώς αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέφερε ακόμη ότι «δεν έπρεπε να περιμένουμε τον Daniel για να αντιληφθούμε ότι οι υδάτινοι πόροι της Θεσσαλίας τελειώνουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι αύριο πρέπει να εγκαταλείψουμε το βαμβάκι - γιατί είδα και τις δηλώσεις του περιφερειάρχη Θεσσαλίας - και να πάμε σε διαρθρωτικές παρεμβάσεις στην αγροτική παραγωγή και είναι άδικο να αναδείξουμε τη διάσταση αυτή».

«Πρέπει, όμως, να λάβουμε τα μέτρα μας ώστε η ζημιά που θα έχει γίνει από την έλλειψη υδάτινων πόρων μετά από χρόνια να είναι μη αναστρέψιμη» κατέληξε ο πρωθυπουργός ο οποίος τόνισε στους συνομιλήτες του ότι «η δύσκολη δουλειά τώρα ξεκινά».

Στη συνέχει το λόγο ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας ο οποιος τόνισε πως «θέλουμε να συνεισφέρουμε στην κοινή αυτή προσπάθεια με τεκμηρίωση και δουλειά πολύ το επόμενο διάστημα».

«Από αυτά που έχω δει και έχω συζητήσει, πιστεύω ότι το 90% των πραγμάτων είναι κοινά», πρόσθεσε ο κ. Κουρέτας.

Όπως ειπώθηκε, η σημερινή συνάντηση είναι η πρώτη από τις πολλές που θα ακολουθήσουν για την τελική διαμόρφωση του σχεδίου για τη Θεσσαλία.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος εκ μέρους της κυβέρνησης ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σταϊκούρας, ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρης Αυγενάκης, οι Υπουργοί Επικρατείας Σταύρος Παπασταύρου και Άκης Σκέρτσος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος, ο Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ Γιάννης Μπρατάκος και o Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης.

Από τους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας, ο Δήμαρχος Αλμυρού Δημήτρης Εσερίδης, ο Δήμαρχος Αργιθέας Ανδρέας Στεργίου, ο Δήμαρχος Βόλου Αχιλλέας Μπέος, ο Δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Γάτσας, ο Δήμαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου Κώστας Καραγεωργίου, ο Δήμαρχος Μετεώρων Λευτέρης Αβραμόπουλος, ο Δήμαρχος Καρδίτσας Βασίλης Τσιάκος, ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, ο Δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο Δήμαρχος Πλαστήρα Παναγιώτης Νάνος, ο Δήμαρχος Μουζακίου Θεοφάνης Στάθης, ο Δήμαρχος Νοτίου Πηλίου Μιχάλης Μιτζικός, ο Δήμαρχος Παλαμά Σωκράτης Δασκαλόπουλος, ο Δήμαρχος Πύλης Κώστας Μαράβας, ο Δήμαρχος Ρήγα Φεραίου Δημήτρης Νασίκας, ο Δήμαρχος Σοφάδων Δημοσθένης Κατσής, ο Δήμαρχος Τεμπών Γιώργος Μανώλης, o Δήμαρχος Τρικκαίων Νίκος Σακκάς, ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, ο Δήμαρχος Φαρκαδόνας Σπύρος Αγναντής, ο Δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου, ο Πρόεδρος του ΤΟΕΒ Ταυρωπού Θανάσης Μαρκινός, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Τρικάλων Βασίλης Γιαγιάκος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας Σωτήρης Γιαννακόπουλος, ο Γραμματέας του Επιμελητηρίου Μαγνησίας Βασίλης Ζαχίλας και ο Υπεύθυνος Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης του Επιμελητηρίου Καρδίτσας, Κώστας Στεργούλης.

Από την εταιρεία HVA έλαβε μέρος ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μίλτος Γκουζούρης.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού κατά την έναρξη της συνάντησης:

«Καλή σας μέρα, κύριε Περιφερειάρχα, κύριοι Δήμαρχοι. Καλώς ήρθατε στο Μέγαρο Μαξίμου για τη σημερινή -θα έλεγα, πολυαναμενόμενη- συνάντηση και παρουσίαση του master plan το οποίο όπως γνωρίζετε έχει συντάξει η ολλανδική εταιρεία HVA και θα παρουσιάσει ο Διευθύνων Σύμβουλος, Μίλτος Γκουζούρης.

Ένα master plan το οποίο ξεπερνά τις 400 σελίδες και το οποίο θα έλεγα ότι αποτελεί ίσως την πρώτη ολιστική προσπάθεια διαχείρισης του προβλήματος των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας και το οποίο ακουμπά και μια σειρά από σημαντικούς τομείς, όπως την ανάγκη για έναν πιο ολοκληρωμένο σχεδιασμό των έργων υποδομής στη Θεσσαλία, τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η ολιστική διαχείριση των υδάτινων πόρων, τις επιπτώσεις που προφανώς όλο αυτό θα έχει στην αγροτική παραγωγή και στον πρωτογενή τομέα.

Θέλω να τονίσω ότι για τη σύνταξη αυτού του master plan δούλεψαν παραπάνω από 40 επιστήμονες, από οκτώ διαφορετικές ειδικότητες: υδρολόγοι μηχανικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι, γεωπόνοι, οικονομολόγοι. Αφιέρωσαν παραπάνω από 15 χιλιάδες ώρες για να «ακτινογραφήσουν» τις πληγείσες περιοχές και να προτείνουν βέλτιστες λύσεις.

Εξάλλου, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αυτή είναι μία δουλειά η οποία έγινε στο πεδίο, δεν είναι μία δουλειά η οποία έγινε σε κάποιο γραφείο, και νομίζω ότι σχεδόν όλοι από εσάς είχατε μία επικοινωνία με τον Μίλτο και με το επιτελείο του.

Θα ήθελα η σημερινή συνάντηση να είναι η πρώτη ευκαιρία παρουσίασης στους θεσμικούς φορείς της Θεσσαλίας των συμπερασμάτων αυτής της μελέτης. Μία μελέτη την οποία θα πρέπει να δούμε μέσα από το πρίσμα του επιστημονικού χαρακτήρα που τη διέπει. Δεν είναι, προφανώς, ένα θέσφατο, αλλά νομίζω ότι δίνει πολύ σαφείς κατευθύνσεις.

Και θα ήταν ευχής έργον αν μπορούσαμε πράγματι να συμφωνήσουμε -από τη στιγμή που η μελέτη θα τύχει και της σχετικής επεξεργασίας και από τα Υπουργεία- ότι αποτελεί πράγματι έναν οδικό χάρτη στον οποίο μπορούμε να συμφωνήσουμε, έτσι ώστε να μπορούμε να έχουμε την καλύτερη δυνατή συνεργασία η κυβέρνηση, η αυτοδιοίκηση Β΄ και Α΄ βαθμού και όλοι οι τοπικοί φορείς οι οποίοι εμπλέκονται στα ζητήματα αυτά. Ώστε να μπορέσουμε πράγματι να κάνουμε μια δραστική παρέμβαση στα προβλήματα της Θεσσαλίας και να μετατρέψουμε αυτό που ήταν μία μεγάλη καταστροφή για τη Θεσσαλία σε μία ευκαιρία ουσιαστικής αναδιάρθρωσής του τρόπου με τον οποίον αντιμετωπίζουμε τα ζητήματα αυτά.

Θα ήθελα εξαρχής να αναφερθώ στη διάσταση την οποία δίνει η μελέτη για το ζήτημα των υπόγειων υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας. Δεν έπρεπε να περιμένουμε τον “Daniel” για να αντιληφθούμε το γεγονός ότι οι υδάτινοι πόροι της Θεσσαλίας βαίνουν προς εξάντληση.

Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση -επειδή είδα και τις δηλώσεις του κ. Περιφερειάρχη- ότι πρέπει αύριο να εγκαταλείψουμε το βαμβάκι και να πάμε σε δραστικές παρεμβάσεις αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών στη Θεσσαλία. Δεν προτείνει εξάλλου κάτι τέτοιο ούτε η μελέτη και θα ήταν πολύ άδικο από όλη αυτήν την αναλυτική δουλειά που έχει γίνει, να εστιάσουμε την προσοχή μας μόνο σε αυτήν τη διάσταση.



Ξεκαθαρίζω, λοιπόν, εξ αρχής ότι δεν τίθεται κάποιο τέτοιο ζήτημα. Από την άλλη, θα πρέπει να αναλάβουμε όλοι τις ευθύνες μας -μεσοπρόθεσμα, μακροπρόθεσμα-, να μη βρεθούμε στη δυσάρεστη ή τραγική κατάσταση σε κάποια χρόνια από τώρα -10, 15, 20, δεν το γνωρίζουμε, ούτε οι επιστήμονες μπορούν να μας το υποδείξουν- η ζημιά η οποία θα έχει γίνει στη Θεσσαλία από την εξάντληση των υπόγειων υδάτινων πόρων να είναι μη αναστρέψιμη. Σε αυτό έχουμε όλοι μία ευθύνη να τοποθετηθούμε με απόλυτη σαφήνεια.

Σταματώ εδώ. Θα ήθελα να οργανώσουμε τη συζήτηση ως εξής: θα κάνει ο Μίλτος την παρουσίαση και στη συνέχεια θα δώσω καταρχάς το λόγο στον Περιφερειάρχη και στους Δημάρχους που θέλουν να τοποθετηθούν. Όπως καταλαβαίνετε, θα έχουμε μια δυσκολία αν τοποθετηθείτε όλοι, οπότε θα ήθελα, αν αισθάνεστε ότι έχετε καλυφθεί από αυτά τα οποία έχουν ειπωθεί, να κάνουμε μία όσο το δυνατόν πιο ορθολογική διαχείριση του χρόνου μας. Και βέβαια να πω εξ αρχής ότι αυτή είναι η πρώτη από πολλές άλλες συναντήσεις που θα έχουμε, καθώς η δύσκολη δουλειά θα έλεγα ότι τώρα ξεκινά».

Πηγή: skai.gr

