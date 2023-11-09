Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετέχει σήμερα Πέμπτη (9 Νοεμβρίου), στη Διεθνή Ανθρωπιστική Διάσκεψη για τους Αμάχους στη Γάζα, η οποία πραγματοποιείται στο Παρίσι.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στη Διάσκεψη έχουν προσκληθεί κράτη-μέλη της Ε.Ε., κράτη της περιοχής, μέλη της G20 με την εξαίρεση της Ρωσίας, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί -η Πρόεδρος της Κομισιόν και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα δώσουν το «παρών», – διεθνείς δωρητές, ο ΟΗΕ και περιφερειακοί οργανισμοί, η Παλαιστινιακή Αρχή και μη κυβερνητικές οργανώσεις που εργάζονται στο πεδίο στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Πρωθυπουργός πρόκειται να επαναλάβει τις ελληνικές θέσεις για την καταδίκη της τρομοκρατίας της Χαμάς και το δικαίωμα του Ισραήλ στην αυτοάμυνα, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο. Αναμένεται να τονίσει ότι όλες οι πλευρές οφείλουν να σεβαστούν το Διεθνές Ανθρωπιστικό Δίκαιο και να υπογραμμίσει την αυξανόμενη ανησυχία του για τις απώλειες αμάχων στη Γάζα και την ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για να μην επιδεινωθεί περαιτέρω η ανθρωπιστική κατάσταση στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα τονίσει την ανάγκη να υπάρξουν ανθρωπιστικές παύσεις ώστε να υπάρξει συνεχής ροή βοήθειας στη Λωρίδα της Γάζας και να επαναλάβει την ετοιμότητα της Ελλάδας ως χώρας της περιοχής να συμβάλει στις προσπάθειες για αποκλιμάκωση και ανακούφιση του άμαχου πληθυσμού. Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα έχει ήδη αποστείλει ανθρωπιστική βοήθεια με C130 μέσω της Αιγύπτου, ενώ βρίσκεται σε συνεννόηση με τους εμπλεκομένους και με την Κυπριακή Δημοκρατία για την πιθανότητα διάνοιξης ανθρωπιστικού διαδρόμου δια θαλάσσης προς τη Λωρίδα της Γάζας, εγχείρημα που είναι επιχειρησιακά πολύ σύνθετο.

Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Παλαιστίνης

Πριν από τη Σύνοδο, ο Πρωθυπουργός θα έχει συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Παλαιστίνης Mohammad Ibrahim Shtayyeh, στον οποίο αναμένεται να επαναλάβει την ελληνική θέση ότι η Χαμάς είναι τρομοκρατική οργάνωση που δεν εκφράζει τον παλαιστινιακό λαό και ότι ο μόνος νόμιμος εκπρόσωπος των Παλαιστινίων είναι η Παλαιστινιακή Αρχή. Θα επαναλάβει την πάγια θέση της Ελλάδας για λύση δύο κρατών σύμφωνα με τα ψηφίσματα του ΟΗΕ.

