Η Χεζμπολάχ προειδοποιεί για περιφερειακό πόλεμο εάν συνεχιστούν οι βομβαρδισμοί στη Γάζα

Ο δεύτερος στην εξουσία της Χεζμπολάχ - η ισχυρή πολιτοφυλακή που υποστηρίζεται από το Ιράν στον Λίβανο - ο σεΐχης Ναΐμ Κασέμ προειδοποίησε μιλώντας στο BBC για τον κίνδυνο ενός περιφερειακού πολέμου σε περίπτωση που οι βομβαρδισμοί στη Γάζα συνεχιστούν.

Όπως υποστήριξε η «η δολοφονία αμάχων από το Ισραήλ στη Γάζα κινδυνεύει να προκαλέσει έναν ευρύτερο πόλεμο στη Μέση Ανατολή».

«Πολύ σοβαρές και πολύ επικίνδυνες εξελίξεις θα μπορούσαν να συμβούν στην περιοχή και κανείς δεν θα μπορέσει να σταματήσει τις επιπτώσεις» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Ο κίνδυνος είναι πραγματικός», ανέφερε, «επειδή το Ισραήλ αυξάνει την επιθετικότητά του εναντίον των αμάχων και σκοτώνει περισσότερες γυναίκες και παιδιά. Είναι δυνατόν αυτό να συνεχιστεί και να αυξηθεί, χωρίς να φέρει πραγματικό κίνδυνο για την περιοχή; Νομίζω ότι όχι».

Επιμένει ότι οποιαδήποτε κλιμάκωση θα συνδέεται με τις ενέργειες του Ισραήλ. «Κάθε πιθανότητα έχει ανταπόκριση», υπογράμμισε.

Πηγή: skai.gr

