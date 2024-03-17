ΠΑΣΟΚ: Φαντάζει κοροϊδία ο κ. Κασσελάκης να υπόσχεται φορολογική δικαιοσύνη και να επιλέγει «φορολογικό παράδεισο»

«Φαντάζει τουλάχιστον ως κοροϊδία ο κ. Κασσελάκης να ευαγγελίζεται και να υπόσχεται τη φορολογική δικαιοσύνη - όπως έκανε σε πρόσφατη κομματική εκδήλωση-, και την ίδια ώρα να επιλέγει για τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες τον "φορολογικό παράδεισο" του Delaware για να αυξήσει τα κέρδη του μέσω της φοροαποφυγής» αναφέρει το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής σε σχόλιό του «σχετικά με τα δημοσιεύματα για τις επιχειρήσεις του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ» και καταλήγει:

«Για τα υπόλοιπα, - τις διαδρομές χρήματος από εταιρείες του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ στα κομματικά media και το δαιδαλώδες πλέγμα των επιχειρήσεων του, που περιγράφονται σε δημοσιεύματα εφημερίδων - είναι αυτονόητο ότι όλοι είναι ίσοι απέναντι στον νόμο».

