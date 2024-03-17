ΣΥΡΙΖΑ: «Βαρύτατα πολιτικά εκτεθειμένη η κυβέρνηση από το σκάνδαλο της διοχέτευσης στοιχείων Ελλήνων του εξωτερικού»

Στο «σκάνδαλο της διοχέτευσης προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού» αλλά και στην «χρήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους για ταξίδι αναψυχής στην όαση Σίβα», αναφέρεται με ανακοίνωση του το γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά στο πρώτο θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ αναφέρει: «Βαρύτατα πολιτικά εκτεθειμένη από το σκάνδαλο της διοχέτευσης προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού από το υπουργείο της κυρίας Κεραμέως στο κόμμα της ΝΔ, γεγονός που συνιστά ποινικό αδίκημα, η κυβέρνηση επιδιώκει να συντηρεί τεχνητά το θέμα της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Στέφανου Κασσελάκη».

Για τα περιουσιακά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ παραπέμπει «ξεκάθαρες απαντήσεις που δόθηκαν από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ -ΠΣ στις πρόσφατες συνεντεύξεις του στο δελτίο ειδήσεων του Mega και την πρωινή ενημερωτική εκπομπή του Αντ1».

Ακολούθως με σκωπτική διάθεση αναφέρει: «Ελπίζουμε ότι κατά το διάστημα που ο κ. Μητσοτάκης με την οικογένειά του βρέθηκε σε ταξίδι αναψυχής στην όαση Σίβα κάνοντας χρήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους θα έχει σκεφτεί τις απαντήσεις που οφείλει να δώσει για το σκάνδαλο με τα emails που παραχωρήθηκαν από το υπουργείο Εσωτερικών στη Νέα Δημοκρατία για εκλογικούς λόγους. Τον καλούμε επίσης να δώσει όλα τα στοιχεία της "έρευνας" που διενήργησε το Μέγαρο Μαξίμου για το θέμα στα πολιτικά κόμματα, την αρμόδια Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και την Εισαγγελία που διέταξε προκαταρκτική έρευνα για την παραβίαση προσωπικών δεδομένων».

Κλείνοντας θέτει δύο ακόμη ερωτήματα: «Πόσο κόστισε η πτήση του πρωθυπουργικού αεροσκάφους μέχρι την Όαση Σίβα στους Έλληνες φορολογούμενους; Πόσοι, ποιοι και με ποια ιδιότητα επέβαιναν στο κρατικό αεροσκάφος στην πτήση από την Ελευσίνα μέχρι την Όαση Σίβα;».

