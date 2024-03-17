«Υπάρχει μια πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία είναι πρωτόγνωρη στην πολιτική ιστορία της χώρας. Ήταν το 2017-2018 που η ΝΔ πέρασε μπροστά στις δημοσκοπήσεις και έκτοτε έχουν μεσολαβήσει πάρα πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και γεγονότα. Δεν αμφισβητήθηκε ποτέ η πρωτιά, σε καμία φωτογραφία της στιγμής, αλλά και η πολιτική κυριαρχία. Το αποτέλεσμα, μάλιστα, των τελευταίων εκλογών ήταν θετικότερο από αυτό που προέβλεπαν όλες οι δημοσκοπήσεις» δήλωσε σήμετα μιλωντας στον ΣΚΑΪ ο Γιάννης Οικονόμου.

«Αυτό ερμηνεύεται διότι όλα όσα συμβαίνουν στρέφουν την κοινωνία να βρει απαντήσει όχι από κάπου αλλού, αλλά από την Κυβέρνηση. Δεν στρέφεται να βρει κάποιος λύσεις για την ακρίβεια, για μεγάλες κρίσεις, για τα ζητήματα της καθημερινότητας αλλού.

Αυτό που δεν έχουν ενδεχομένως καταλάβει οι πολιτικές ηγεσίες της Αντιπολίτευσης είναι ότι οι πολίτες σήμερα έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις από το πολιτικό προσωπικό και δεν αρκούνται σε επιφανειακές προσεγγίσεις. Δεν αφορά τους πολίτες η πολιτική και ιδεολογική χρεοκοπία ή η απόγνωση ενός πολιτικού χώρου που αναζητά διέξοδο σε λαμπερά πρόσωπα, τρικ, γλυκανάλατα, που ενδεχομένως να προσελκύουν τα media, αλλά αφήνουν αδιάφορη την κοινωνία.

Τους πολίτες αφορά η ειλικρίνεια. Δεν τους αφορά η σκανδαλολογία, ούτε η τάση ορισμένων να αποδώσει δικαιοσύνη ο δημόσιος λόγος και όχι η ίδια η Δικαιοσύνη. Όλα αυτά έχουν κριθεί και θα εξακολουθούν να κρίνονται. Ο κόσμος βλέπει μια Κυβέρνηση που δεν έχει ρίξει λευκή πετσέτα απέναντι σε καμία κρίση. Με προτάσεις και με λύσεις» κατέληξε ο βουλευτής της ΝΔ.

