Συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας

Την Δευτέρα 22 Απριλίου 2024 θα διεξαχθεί στην Αθήνα, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, συνάντηση αντιπροσωπειών Ελλάδος και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.

Των δύο αντιπροσωπειών θα ηγούνται ο Πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος και ο Υφυπουργός Εξωτερικών Μπουράκ Ακτσαπάρ, αντιστοίχως. Θα μετέχουν, επίσης, ανώτατοι και ανώτεροι αξιωματικοί των Ενόπλων Δυνάμεων των δύο χωρών.

Υπενθυμίζεται ότι η προηγούμενη συνάντηση για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, είχε λάβει χώρα στις 13 Νοεμβρίου 2023 στην Άγκυρα.

Επρόκειται για την τέταρτη συνάντηση μεταξύ των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Τουρκίας για τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), με σκοπό αλλά και την ελπίδα να διατηρηθεί το καλό κλίμα μεταξύ Αθήνας και Άγκυρας.

Οι συνομιλίες αφορούσαν κατάρτιση δραστηριοτήτων ΜΟΕ έτους 2024, από τον εγκεκριμένο, κοινό, κατάλογο ΜΟΕ, που καταρτίσθηκε το 2010 (πχ οργάνωση αθλητικών εκδηλώσεων, ανταλλαγή επισκέψεων στρατιωτικών αντιπροσωπειών, ανταλλαγή επισκέψεων μεταξύ των Διοικητών παραμεθόριων μονάδων, τηλεφωνική γραμμή μεταξύ ΕΚΑΕ Λάρισας- Εσκί Σεχίρ).

Στη συνάντηση συμμετείχαν αντιπροσωπείες των υπουργείων Άμυνας των δύο χωρών καθώς και πολιτικοί αξιωματούχοι. Η επανέναρξη των συζητήσεων, σηματοδοτήθηκε μάλιστα από μία διαφοροποίηση, καθώς επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας ήταν για πρώτη φορά ένα πολιτικό πρόσωπο, ο πρέσβης Θεοχάρης Λαλάκος, και όχι κάποιος ένστολος αξιωματικός, γεγονός που καταδεικνύει την προσπάθεια να υπάρξει αλλαγή σελίδας και να «αποστρατιωτικοποιηθούν» οι διμερείς επαφές, δίνοντας τη θέση τους σε περισσότερο πολιτικά και διπλωματικά πεδία.

Τα ΜΟΕ άλλωστε αποτελούν έναν ιδιαίτερα σημαντικό κρίκο στην αλυσίδα των διμερών επαφών Αθήνας Άγκυρας, παράλληλα με τη θετική ατζέντα που συνεχίζεται να είναι στο επίκεντρο των διπλωματικών συζητήσεων των δύο πλευρών

Η «ατζέντα» μέχρι και την την 22η Απριλίου

Πριν την συνάντηση στις 22 Απριλίου, υπενθυμίζεται ότι έγιναν δύο ανταλλαγές επισκέψεων διοικητών στρατιωτικών μονάδων, στο πλαίσιο των ΜΟΕ, τα οποία είχαν συμφωνηθεί κατά την συνάντηση της ‘Αγκυρας.

Συγκεκριμένα, στις 16 και 17 Απριλίου, ο Έλληνας διοικητής της 3ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού με έδρα την Καβύλη Έβρου πραγματοποίησε επίσκεψη στην τουρκική 54η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού που εδρεύει στην Αδριανούπολη.

Στις 18 και 19 Απριλίου, ο Τούρκος διοικητής της 4ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Πεζικού με έδρα την Κεσσάνη, επισκέφθηκε την ελληνική 31η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία Πεζικού που εδρεύει στις Φέρες.

