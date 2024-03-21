Γεραπετρίτης: Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική αρχών, βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο

«Η Ελλάδα ασκεί εξωτερική πολιτική αρχών, βασισμένη στο Διεθνές Δίκαιο» επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας την Πέμπτη στους μεταπτυχιακούς φοιτητές της σχολής Δικαίου και Διπλωματίας Fletcher του αμερικανικού πανεπιστημίου Tufts της Βοστώνης

Ο υπουργός Εξωτερικών μίλησε στους φοιτητές που πραγματοποιούν εκπαιδευτική επίσκεψη στην Ελλάδα για τη λειτουργία του ελληνικού πολιτεύματος και την ελληνική εξωτερική πολιτική, και στη συνέχεια συζήτησε μαζί τους για επίκαιρα θέματα ευρωπαϊκής και διεθνούς πολιτικής, επισημαίνοντας, μεταξύ άλλων, τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τις στρατηγικές της σχέσεις με τις ΗΠΑ.

Απαντώντας σε ερωτήσεις των φοιτητών, ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε, τέλος, στις προκλήσεις της παγκόσμιας διακυβέρνησης και στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε διεθνείς οργανισμούς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και στη στρατηγική διαφοροποίησης που ακολουθεί η Ελλάδα ως προς τη συμμετοχή της σε διεθνείς ενεργειακές διασυνδέσεις και παγκόσμιους εμπορικούς διαδρόμους, όπως ο IMEC, με γνώμονα την εξασφάλιση πολλαπλών επιλογών στο ενεργειακό και οικονομικό πεδίο.

FM G.Gerapetritis welcomed tdy @GreeceMFA graduate students of @FletcherSchool of Law and Diplomacy @TuftsUniversity



Fruitful exchange of views on 🇬🇷 foreign policy, active role of #Greece in the #EU, strategic relations w/ US, int’l dvpts pic.twitter.com/nxMJzJCGlc — Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) March 21, 2024

