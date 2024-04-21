Την υπερπροσπάθεια που καταβάλλουν οι γιατροί κάτω από αντίξοες συνθήκες, εξήρε ο Στέφανος Κασσελάκης κατά την επίσκεψη του στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου «Βαρδάκειο και Πρώιο», τονίζοντας ότι «δεν νοείται να έχεις κοινωνικό κράτος και κράτος πρόνοιας με μόνο κίνητρο το φιλότιμο. Δε γίνεται να βασιζόμαστε στο φιλότιμο για να μπορεί να διοικείται η πολιτεία».

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ άκουσε τα προβλήματα που του εξέθεσε το ιατρικό προσωπικό με βασικό - όπως ανέφεραν - την έλλειψη προσωπικού και ειδικότερα ειδικευόμενων, πράγμα που οδηγεί στην υπολειτουργικότητα του μοναδικού νοσοκομείου των Κυκλάδων.

Τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης υποδέχθηκαν η διοίκηση του νοσοκομείου, ο εκπρόσωπος των γιατρών του νοσοκομείου και μέλη του ιατρικού προσωπικού.

Επίσκεψη στα Νεώρια

Στη συνέχεια, ο κ. Κασσελάκης συμμετείχε σε σύσκεψη στα γραφεία της διοίκησης των Νεωρίων της Σύρου και υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας ως «κόρης οφθαλμού», της βιομηχανίας των ναυπηγείων, καθώς, όπως υπογράμμισε, βλέπουμε τις βιομηχανίες από την Ελλάδα να φεύγουν στο εξωτερικό.

«Αν δείτε τους αριθμούς από την Τράπεζα της Ελλάδος ή από την ΕΛΣΤΑΤ, οι ξένες άμεσες επενδύσεις έχουν μειωθεί σε σχέση με πέρσι, 40%», είπε. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, έκανε λόγο για την ειλικρινή συζήτηση που πρέπει να έχει η πολιτεία για το πώς στήνονται σωστά και μακροπρόθεσμα αυτές οι επιχειρήσεις και αναφέρθηκε στις προτεραιότητες που πρέπει να υπάρχουν. Σημείωσε ειδικότερα, ότι «πρώτη προτεραιότητα είναι ο άνθρωπος, το οποίο σημαίνει ασφάλεια στην εργασία. Ό,τι έξοδο και να είναι αυτό, ό,τι δαπάνη και να είναι αυτή. Από εκεί και πέρα, σίγουρα σεβασμός στο περιβάλλον μαζί με ανάπτυξη και βιωσιμότητα και ανθεκτικότερη οικονομία».

Ο κ. Κασσελάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για «υποβάθμιση» του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, αλλά και για τις επιλογές στις διοικήσεις των δημοσίων οργανισμών: «Ξέρουμε ότι στη χώρα μας το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δεν λειτουργεί σωστά. Το έχουν κάνει Ανεξάρτητη Αρχή για να μην το ελέγχουν. Αλλά εκεί που θα έπρεπε να μην έχουν έλεγχο, όπως είναι οι διοικήσεις των Δημοσίων Οργανισμών, εκεί θέλουν να παρεμβαίνουν. Είναι πολύ επιλεκτική κυβέρνηση στο τι θέλει να ελέγχει και να μην ελέγχει».

Επόμενος σταθμός της περιοδείας του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, είναι η Πάρος και ακολουθούν σήμερα η Νάξος και η Αμοργός.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.