Κικίλιας: Πάμε σε πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο- Νέο δόγμα για τις πυρκαγιές

«Οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε είναι ανυπέρβλητες. Πάμε για μια πάρα πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο» τόνισε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα «Καθημερινή της Κυριακής» και στο δημοσιογράφο Γιάννη Σουλιώτη.

Όπως υπογράμμισε, ακριβής πρόβλεψη για τα καιρικά φαινόμενα δεν μπορεί να γίνει καθώς οι μετεωρολογικές προγνώσεις γίνονται μόλις μια εβδομάδα πριν, παρόλα αυτά είναι γεγονός ότι ο φετινός χειμώνας ήταν άνυδρος: Το περασμένο φθινόπωρο διήρκεσε μέχρι τον Δεκέμβριο και ακολούθησε ένα μικρό μόνο χρονικό διάστημα με πτώση της θερμοκρασίας και κάποιες χιονοπτώσεις. «Δεν βλέπουν οι επιστήμονές μας πουθενά στους μεγάλους ορεινούς όγκους της Ελλάδας, χιόνι, πάγο να έχει παραμείνει, προκειμένου να λιώσει το καλοκαίρι» είπε χαρακτηριστικά.

Σε ερώτηση σχετικά με την ετοιμότητα του κρατικού μηχανισμού για την επερχόμενη αντιπυρική περίοδο ο Υπουργός απάντησε ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα εκσυγχρονισμού και οργάνωσης. Στο επίπεδο της πρόληψης ανάφερε ότι για πρώτη φορά στην ιστορία μπαίνουν μέσα στα δάση ο ΔΕΔΔΗΕ και ο ΑΔΜΗΕ για να δημιουργήσουν αντιπυρικές ζώνες, ενώ ζώνες θα γίνουν και περιμετρικά των στρατοπέδων σε ακτίνα 100 μέτρων.

Επιπλέον, το ΥΠΕΝ με τα δασαρχεία διανοίγουν αντιπυρικές ζώνες πολλών χιλιομέτρων μέσα στα δάση και πλέον υπάρχει υποχρέωση να καθαρίζουν όλοι οι πολίτες τα οικόπεδα τους σε περιαστικές, δασικές περιοχές, διαφορετικά θα τους επιβάλλονται πρόστιμα από τους δήμους.

Ο κ. Κικίλιας μίλησε επίσης για το νέο δόγμα του Πυροσβεστικού Σώματος στην αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών, το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων μεγαλύτερη και πιο έγκαιρη κινητοποίηση των δυνάμεων στην έναρξη της φωτιάς με απογείωση των εναέριων μέσων στο πρώτο 20λεπτο, άμεση συμμετοχή των εθελοντών στο πεδίο κ.α.

Όπως είπε, ο εναέριος στόλος θα είναι εφάμιλλος του περσινού, δηλαδή 88 εναέρια μέσα, ενώ και οι επίγειες δυνάμεις θα είναι οι μεγαλύτερες που είχαμε ποτέ με 15.000 μόνιμους πυροσβέστες και 2.500 εποχικούς.

«Πολύ σημαντική στρατηγική κίνηση είναι ότι ενώ είχαμε έξι μονάδες δασοκομάντος, φέτος έχουμε 16, προσλάβαμε άλλους 700 δασοκομάντος. Η δυνατότητα να πάρεις κάποιους πυροσβέστες και να τους πας με ελικόπτερο γρήγορα σε ένα υψόμετρο που έχουμε μια έναρξη πυρκαγιάς, μας δίνει ένα στρατηγικό πλεονέκτημα» δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Σε ερώτηση για το Πυροσβεστικό Σώμα που θεωρείται από τα πιο γηρασμένα στην Ευρώπη απάντησε: «Αυτό το οποίο παρέλαβα στο Πυροσβεστικό Σώμα επιδεχόταν πολλών βελτιώσεων. Είχαμε ένα μεγάλο αριθμό νέων πυροσβεστών σε παραχωρησιούχους ή σε αεροδρόμια ή σε υπηρεσίες που δεν είναι πρώτης ”προσβολής”. Η πρώτη υποχρέωση, αρμοδιότητα και συνθήκη είναι οι πυροσβέστες να πατούν τις μπότες τους πάνω στα δάση και να σβήνουν τις δασικές πυρκαγιές. Άρα, αν με ρωτάτε, έγινε μια αναδιάρθρωση σε όλο το Πυροσβεστικό Σώμα; Φυσικά. Ένας πυροφύλακας σε ένα πυροφυλάκιο μπορεί να είναι και 60 χρονών και 65 χρονών και 57 χρονών. Προσέξτε, ο μέσος όρος της Πυροσβεστικής σε ηλικία είναι τα 49 έτη. Θέλω να ακουστεί και αυτό και να είναι γνωστό σε όλο τον κόσμο».

Ο Υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ: «Είμαι πολύ περήφανος γι’ αυτό. Είναι ένα πρόγραμμα Πολιτικής Προστασίας το οποίο εμπνεύστηκε και ενέκρινε ο Πρωθυπουργός και το οποίο δεν προχωρούσε στους ρυθμούς τους οποίους θα μπορούσε. Ο Πρωθυπουργός μου ζήτησε να προχωρήσει τάχιστα και αυτό υλοποίησα. Αυτή τη στιγμή μιλάμε για αρκετά πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε διαγωνισμούς τους τελευταίους έξι μήνες. Αφορούν στην αγορά καινούργιων καναντέρ, δέκα μεσαίου τύπου ελικόπτερα, 25 συν 8 αμφίβια αεροσκάφη, τράκτορες που παίρνουν νερό από τη θάλασσα, ή τη λίμνη και προσβάλουν άμεσα και γρήγορα στο πεδίο, ενώ μπορούν να πάρουν και επιβραδυντικό υγρό, τρία αεροσκάφη εντοπισμού και επιτήρησης, πάνω από 100 drones, 1100 πυροσβεστικά οχήματα, σένσορες, κάμερες, μέσα στα δάση και άλλα... Είναι μια πολύ μεγάλη προίκα για την ελληνική κοινωνία» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

