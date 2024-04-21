Την καταδίκη της επίθεσης, που δέχθηκε, η βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας, Αγγελική Δεληκάρη, εκφράζει με ανακοίνωση του το κυβερνών κόμμα.

Ακολουθεί ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχθηκε η βουλευτής Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δεληκάρη εντός ιερού ναού. Συμπεριφορές μίσους και διχασμού δεν μπορεί να έχουν καμία σχέση με τη πίστη και τη θρησκεία. Αποδεικνύουν ότι κόμματα που επικαλούνται την αγάπη και τον χριστιανικό λόγο - στοιχεία που αφορούν συνολικά την ελληνική κοινωνία - δεν αποβλέπουν παρά μόνο στην καπηλεία. Τέλος, θεωρούμε αυτονόητη και επιβεβλημένη την καταδίκη της επίθεσης από όλα τα κόμματα.»

Σε ανακοίνωσή του το Γραφείο Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία αναφέρει: «Καταδικάζουμε απερίφραστα την επίθεση που δέχτηκε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Αγγελική Δεληκάρη εντός ιερού ναού». Ενώ προσθέτουν:

«Τέτοιες συμπεριφορές στοχεύουν στον εκφοβισμό της ελεύθερης συνείδησης των βουλευτών και πλήττουν την ίδια την δημοκρατία».

ΠΑΣΟΚ

«Η χειροδικία εναντίον της βουλευτή της ΝΔ Αγγελικής Δεληκάρη σε εκκλησία της Καβάλας είναι απόλυτα καταδικαστέα πράξη. Οι ναοί είναι χώροι λατρείας της θρησκείας της αγάπης, όχι του μίσους & της βίας. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία σχέση με την εκκλησία και τα διδάγματα της» αναφέρει σχετικά ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ Θανάσης Γλαβίνας σε ανάρτησή του στο “X”.

Η χειροδικία εναντίον της βουλευτή της ΝΔ Αγγελικής Δεληκάρη σε εκκλησία της Καβάλας είναι απόλυτα καταδικαστέα πράξη. Οι ναοί είναι χώροι λατρείας της θρησκείας της αγάπης, όχι του μίσους & της βίας. Τέτοιες ενέργειες δεν έχουν καμία σχέση με την εκκλησία και τα διδάγματα της. — Thanasis Glavinas (@Glavinas_Than) April 21, 2024

ΚΚΕ

Το ΚΚΕ καταδικάζει την επίθεση που δέχτηκε η βουλευτής της ΝΔ, Αγγελική Δεληκάρη, από μέλος του κόμματος ΝΙΚΗ μέσα σε εκκλησία.

Τέτοιες ενέργειες, που παραπέμπουν σε σκοταδιστικές πρακτικές, δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως τυχαία ή μεμονωμένα γεγονότα, αλλά ως προϊόν μιας συνολικότερης αντιδραστικοποίησης του αστικού πολιτικού συστήματος, τροφοδοτώντας και αντίστοιχες αντιλήψεις και συμπεριφορές.



Πηγή: skai.gr

