Στο Λονδίνο, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας

Στο Λονδίνο βρίσκεται για διήμερη επίσκεψη ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σήμερα θα συναντηθεί στην Βουλή των Κοινοτήτων με τον «σκιώδη» υπουργό Άμυνας των Εργατικών, Τζόν Χιλι και αύριο με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Σερ Τιμ Μπάροου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των θεμάτων που αναμένεται να συζητήσει ο Έλληνας υπουργός με τους συνομιλητές του είναι η κατάσταση στη Γάζα και την ευρύτερη Μέση Ανατολή, οι εξελίξεις στην Ουκρανία αλλά και θέματα ευρύτερης ασφάλειας, ειδικά μετά το πρόσφατο τρομοκρατικό χτύπημα στη Μόσχα.

Το ελληνικό υπουργείο Άμυνας δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις σχέσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο όχι μόνο γιατί αποτελεί σύμμαχο και στρατηγικό εταίρο στο ΝΑΤΟ αλλά και εξαιτίας του ειδικού βάρους που έχει ως χώρα σε ζητήματα διεθνούς ασφάλειας.

Είναι χαρακτηριστικό πως ο κ. Δένδιας βρέθηκε στη βρετανική πρωτεύουσα και στα μέσα του προηγούμενου μήνα όπου είχε ανάλογες συναντήσεις. Αξιοσημείωτο είναι δε πως ως Υπουργός Εξωτερικών το 2021 είχε υπογράψει το μνημόνιο Στρατηγικού πλαισίου Ελλάδος-Ηνωμένου Βασιλείου με την τότε Βρετανή ομόλογο του και μελλοντική πρωθυπουργό της χώρας Λιζ Τρας. Πρόκειται για μια συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών που καλύπτει ένα φάσμα τομέων από την εξωτερική πολιτική και άμυνα μέχρι τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Ενώ, τον Φεβρουάριο του 2023, ο τότε Υπουργός Άμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος υπέγραψε με τον Βρετανό ομόλογό του, Μπεν Γουάλας τη Διακήρυξη Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδος-Ηνωμένου Βασιλείου. Η εν λόγω Διακήρυξη στόχο έχει την ενίσχυση των ήδη στενών σχέσεων των δύο χωρών ώστε να αντιμετωπίσουν μαζί τις κοινές απειλές και προκλήσεις, αλλά και τη στενότερη συνεργασία.

Απόψε ο κ. Δένδιας θα συμμετάσχει σε εκδήλωση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου που οργανώνεται στην πρεσβευτική κατοικία στο Λονδίνο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

