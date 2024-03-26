Η 34χρονη ποινικολόγος Τατιάνα Δουβαρά είναι από σήμερα η εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος ΔΗΜΟΚΡΑΤΕΣ.

Ο Πρόεδρος του κόμματος Ανδρέας Λοβέρδος, μέσα από διαδικτυακή παρουσίαση, ανακοίνωσε την κυρία Δουβαρά εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν σε αυτή την επιλογή.

Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ.Λοβέρδος «η επιλογή της Τατιάνας Δουβαρά σηματοδοτεί την πρόθεσή μας το κόμμα μας να στελεχώνεται και να εκπροσωπείται από ανθρώπους που προέρχονται από την κοινωνία. Ανθρώπους με επαγγελματική διαδρομή, με έντονη πολιτικότητα και όχι αποκλειστικά με κομματικά παράσημα. Είμαι βέβαιος οτι η κυρία Δουβαρά θα ανταποκριθεί στο απαιτητικό αλλά και πολύ σπουδαίο έργο της».

Από την πλευρά της η Τατιάνα Δουβαρά έκανε την ακόλουθη δήλωση: «θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρόεδρο των Δημοκρατών, Ανδρέα Λοβέρδο και συνολικά τα στελέχη, που με επέλεξαν ως εκπρόσωπο τύπου του κόμματος και ως, συνήγορο υπεράσπισης των ιδεών και των πολιτικών γραμμών που έρχονται για να χαράξουν στο πολιτικό προσκήνιο, με ορίζοντα τις ευρωεκλογές, με όραμα ένα καλύτερο αύριο και με αφετηρία την κοινή λογική.

Είναι ίσως μη αναμενόμενο για τα δεδομένα των σημερινών κομμάτων να επιλέγεται ως εκπρόσωπος τυπου, όχι ένα πρόσωπο δημόσιο ή πολιτικά αναγνωρίσιμο αλλά ένα πρόσωπο προερχόμενο από τη δεξαμενή των εργαζομένων πολιτών, των νέων, των επιστημόνων.

Αυτο σηματοδοτεί ότι το κόμμα των Δημοκρατών δεν έρχεται για να κάνει εντύπωση με πυροτεχνήματα και φωτεινές επιγραφές, αλλά για να μιλήσει απλά και αληθινά μέσα από τις θέσεις τις δράσεις και τα έργα του. Ελπίζω να φανώ αντάξια αυτής της προσπάθειας».



