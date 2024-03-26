Ο Γιάννης Μανιάτης στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής

Yποψήφιος ευρωβουλευτής με το ΠΑΣΟΚ-Κίνημα Αλλαγής, θα είναι ο πρώην υπουργός και καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, Γιάννης Μανιάτης.

«Χαίρομαι πολύ που την κρίσιμη μάχη των ευρωπαϊκών εκλογών, θα τη δώσουμε μαζί με τον Γιάννη Μανιάτη. Έναν πολιτικό με εμπειρία και γνώση, που εργάστηκε για την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας μας αλλά και για την γεωπολιτική της αναβάθμιση. Είμαι σίγουρος ότι με τον Γιάννη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δυναμώνει η φωνή της πατρίδας μας» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, ανακοινώνοντας τη συστράτευση του Γιάννη Μανιάτη.

Η παρουσία του Γιάννη Μανιάτη στο ευρωψηφοδέλτιο του ΠΑΣΟΚ θα δυναμώσει τη φωνή της Ελλάδας στην Ευρώπη. Τον καλωσορίζω στην ομάδα μας.



🇬🇷🇪🇺#EUElections2024 #PASOK @pasok pic.twitter.com/iMZZJLQNhR — Nikos Androulakis (@androulakisnick) March 26, 2024

«Αυτές οι ευρωπαϊκές εκλογές είναι κρίσιμες. Σε ένα ασταθές διεθνές περιβάλλον, η Ευρώπη καλείται να αντιμετωπίσει μεγάλες προκλήσεις και να θωρακίσει κοινωνικές κατακτήσεις. Κλιματική αλλαγή, ενεργειακή εξάρτηση, οικονομική συμπίεση και ανασφάλεια, γεωπολιτικές συγκρούσεις απειλούν τις κοινωνίες μας. Απάντηση δεν μπορεί να είναι η ενίσχυση του λαϊκισμού και της Ακροδεξιάς. Δεν μπορεί να είναι ο αντιευρωπαϊσμός και ο νόμος του ισχυρού. Δύναμή μας είναι η συνεργασία, η κοινή προσπάθεια και η αλληλεγγύη. Σε αυτήν την κρίσιμη στιγμή δηλώνω παρών. Πάντα με το ΠΑΣΟΚ. Για πιο ισχυρή Ευρώπη. Για πιο ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη» επισήμανε από την πλευρά του ο Γιάννης Μανιάτης.

Ακολουθεί το βιογραφικό του Γιάννη Μανιάτη:

Ο Γιάννης Μανιάτης γεννήθηκε στο 'Αργος. Είναι καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιά, όπου και διευθύνει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών «Κλιματική Κρίση και Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών», καθώς και το εργαστήριο «Συστήματα και Πολιτικές Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής».

Διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός του Ε.Μ.Π. και Διδάκτωρ Μηχανικός. Επισκέπτης καθηγητής στο Ινστιτούτο Οικονομικής Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου της Βόννης. Έχει διδάξει ως καθηγητής για 15 χρόνια και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Έχει διατελέσει Υπουργός και Υφυπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (2009-2015), βουλευτής Αργολίδος (2004-2019) και γενικός γραμματέας του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών (1998-2001).

Διετέλεσε Πρόεδρος του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας και του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαικής Ένωσης (2014).

Διαθέτει πλούσιο ερευνητικό έργο κι ερευνητικό έργο, με πάνω από 200 επιστημονικές δημοσιεύσεις.

Έχει συγγράψει τα βιβλία: α)Γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών γης - κτηματολογίου (Εκδ. Ζήση, 1993), β)Η πρόκληση της πράσινης ανάπτυξης (Εκδ. Α..Α Λιβάνη, 2009), γ)Ενέργεια και ορυκτός πλούτος - Εθνικοί πυλώνες ανάπτυξης (Εκδ. Α.Α. Λιβάνη, 2012), δ)Μεταρρυθμίσεις και προοδευτικός πατριωτισμός (Εκδ. Παπαζήση, 2016), ε)Πράσινη ανάπτυξη -Η απάντηση στην περιβαλλοντική κρίση (Εκδ. διαΝΕΟσις, 2020), ε) Η ενεργειακή κρίση και η ελληνική οικονομία (επιμ., Εκδ. Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 2022).

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.