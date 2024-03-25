Δένδιας για 25η Μαρτίου: «Ευκαιρία ιστορικής και εθνικής ενδοσκόπησης»

Μουσική εκδήλωση διοργάνωσε το υπουργείο Εθνικής Άμυνας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με την ευκαιρία του εορτασμού της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν η Φιλαρμονική Εταιρεία «Μάντζαρος» της Κέρκυρας, υπό τη διεύθυνση του αρχιμουσικού Σωκράτη Άνθη, με έργα σχετικά με την Ελληνική Επανάσταση, με σολίστ τον Χριστόφορο Σταμπόγλη, η μπάντα της Πολεμικής Αεροπορίας, υπό τη μουσική διεύθυνση του επισμηναγού Αλέξανδρου Λιτσαρδόπουλου, οι ερμηνευτές ΕΠΟΠ Σοφία Ζώβα και Άγγελος Μουσίκας, η δημοτική χορωδία Βριλησσίων και η μικτή χορωδία «Μελωδοί».

Όπως γνωστοποίησε ο παριστάμενος υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, η Φιλαρμονική Εταιρεία «Μάντζαρος» της Κέρκυρας θα ανοίξει τη σημερινή στρατιωτική παρέλαση ενώπιον της προέδρου της Δημοκρατίας στην Αθήνα.

Στον χαιρετισμό του ο κ. Δένδιας έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις κερκυραϊκές φιλαρμονικές οι οποίες «δεν απετέλεσαν απλώς φορείς πολιτισμού και κουλτούρας. Συνέβαλαν με τη δική τους δραστηριότητα στην καλλιέργεια πατριωτικής συνείδησης»,όπως είπε.

Παράλληλα σχολίασε ότι «ίσως ουδείς από τους πολυπληθείς επισκέπτες της Κέρκυρας, της Κεφαλλονιάς και της Ζακύνθου έχει παρατηρήσει ότι στην Κέρκυρα παραδείγματος χάρη, οι λιτανείες του Αγίου Σπυρίδωνα δεν γίνονται από την Μητρόπολη. Και αυτό δεν γίνεται για λόγους έλλειψης ευσεβείας. Γίνονται από τον δήμο Κερκυραίων και εν ονόματι του κερκυραϊκού λαού για να αναδεικνύεται διαχρονικά η αίσθηση του εθνικού ρόλου και της διατήρησης της ορθοδοξίας που έπαιξε ο Άγιος Σπυρίδωνας, ο Άγιος Γεράσιμος, ο Άγιος Διονύσιος, επί μισή χιλιετία».

Κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν των κερκυραϊκών φιλαρμονικών ο κ. Δένδιας ανέφερε τα εξής: «Η πρώτη, κερκυραϊκή μπάντα δημιουργήθηκε, η Παλαιά Φιλαρμονική, το 1840. Της απαγορεύτηκε όμως να φέρει μπλε και άσπρη στολή. Έτσι φέρει μέχρι και σήμερα μπλε και κόκκινη στολή. Όμως, η ιστορία πήρε την εκδίκησή της. Η Επτάνησος ενώθηκε με την Ελλάδα. Μια τεράστια επιτυχία στο πλαίσιο της Μεγάλης Ιδέας, ίσως της πιο ωραίας ιστορίας της περιόδου του Ρομαντισμού.

Και έτσι, το 1890, στα ελληνικά πια Επτάνησα, δημιουργείται μια δεύτερη Φιλαρμονική, η Φιλαρμονική Εταιρία "Μάντζαρος", η οποία πια με αυτοπεποίθηση φορά την μπλε και άσπρη στολή και πρωτοεμφανίζεται στη λιτανεία του Αγίου Σπυρίδωνα, ακριβώς ένα χρόνο μετά, το 1891 και παίζει τον εθνικό ύμνο στην τελετή έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων το 1896».

«Ο εορτασμός της 25ης Μαρτίου 1821 δεν συνιστά απλή εκδήλωση ενός χρέους, μια τυπική επετειακή διαδικασία. Για να παίξει το ρόλο που πρέπει, πρέπει να συνιστά ευκαιρία ιστορικής αλλά και εθνικής ενδοσκόπησης. Για το παρελθόν μας, για το παρελθόν του Ελληνισμού, για το παρόν μας, αλλά και για το μέλλον μας. Γιατί η αναδίφηση στα γεγονότα του χθες μας βοηθά να αντλήσουμε έμπνευση για το αύριο. Να αντιγράψουμε, να δανειστούμε αν θέλουμε αξιολογικούς κώδικες, να μιμηθούμε αν απαιτηθεί συμπεριφορές, ώστε να διασφαλιστεί η εθνική ύπαρξη», κατέληξε.

Στην εκδήλωση, που έγινε χθες το βράδυ, παρέστησαν επίσης ο πρώην πρόεδρος της ελληνικής Δημοκρατίας Προκόπιος Παυλόπουλος, ο υπουργός Άμυνας της κυπριακής Δημοκρατίας Βασίλειος Πάλμας, ο επίσκοπος Σταυροπηγίου Αλέξιος, ως εκπρόσωπος του αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, ο βουλευτής Άγγελος Συρίγος, ως εκπρόσωπος του προέδρου της Βουλής, οι βουλευτές Νικόλαος Βλαχάκος, Γεώργιος Βρεττάκος, Ζωή Ράπτη και Παύλος Σαράκης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Άμυνας Αντώνιος Οικονόμου, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Φρουράς της κυπριακής Δημοκρατίας αντιστράτηγος Γεώργιος Τσιτσικώστας, ο αρχηγός του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής αντιναύαρχος Γεώργιος Αλεξανδράκης, ο αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας αντιστράτηγος Δημήτριος Μάλλιος, ο αρχηγός του Πυροσβεστικού Σώματος αντιστράτηγος Θεόδωρος Βάγιας, εκπρόσωποι της περιφερειακής και τοπικής αυτοδιοίκησης, Ενώσεων Αποστράτων κά.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο ηθοποιός Ρένος Χαραλαμπίδης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

