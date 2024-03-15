Στο Βίλνιους της Λιθουανίας βρίσκεται ο υπουργός 'Άμυνας, Νίκος Δένδιας ο οποίος και συναντήθηκε με τον Λιθουανό εκπρόσωπό του, Arvydas Anušauskas.

Στο επίκεντρο της συζήτησης ήταν μεταξύ άλλων η περαιτέρω ενδυνάμωση των αμυντικών μας σχέσεων, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και εντός ΕΕ και ΝΑΤΟ, καθώς και η κατάσταση ασφαλείας στην ευρύτερη περιοχή.

«Είμαστε χώρες, όπως είπατε, με γεωγραφική απόσταση, χώρες που βρίσκονται στην περιφέρεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης, δυστυχώς, και οι δύο βρισκόμαστε κοντά σε εμπόλεμες περιοχές. Η συνεργασία μας έχει και συμβολικό χαρακτήρα, μεταξύ άλλων.

Είχαμε την ευκαιρία να ανταλλάξουμε απόψεις, να μοιραστούμε γνώση σε θέματα όπως, φυσικά, η Ουκρανία, η Αφρική, το ζήτημα της μετανάστευσης, η κατάσταση στην Ερυθρά Θάλασσα» ανέφερε ο Νίκος Δένδιας.

Σχετικά με τις εξελίξεις στην Ουκρανία ανέφερε: «Θα επαναλάβω τη θέση μας σύμφωνα με την οποία, θεωρούμε την εισβολή στην Ουκρανία ως κατάφωρη παραβίαση της εθνικής της κυριαρχίας και του Διεθνούς Δικαίου. Και είμαστε ευτυχείς που πρόσφατα ενταχθήκαμε στο Demining Capability Coalition (Συνασπισμός Δυνατότητας Αποναρκοθέτησης) υπό την καθοδήγησή σας και υπογράψαμε τη Συμφωνία παρουσία σας στις Βρυξέλες».

Όσον αφορά την κατάσταση που επικρατεί στην Ερυθρά Θάλασσα ο Έλληνας υπουργός Άμυνας είπε: «Είχα επίσης την ευκαιρία να ενημερώσω σχετικά με την Ερυθρά Θάλασσα. Το ζήτημα της Ερυθράς Θάλασσας είναι πολύ σημαντικό για εμάς, όχι μόνο επειδή έχουμε το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο στον κόσμο αλλά και την υποχρέωση που έχουμε να προστατεύουμε πάντα τους ναυτικούς μας, αλλά επίσης και επειδή η κατάσταση εκεί απειλεί το εμπόριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απειλεί έμμεσα αλλά σε σημαντικό βαθμό το επίπεδο ζωής, την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων πολιτών και αυτό δεν θα επιτρέψουμε να συμβεί.

Και είμαι πολύ χαρούμενος που και εσείς θεωρείτε πολύ σημαντική την Επιχείρηση «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη μεγαλύτερη θαλάσσια αμυντική επιχείρηση την οποία έχει ποτέ υλοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση».

«Συζητήσαμε επίσης για την άμυνα του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η θέση μας είναι ότι το ΝΑΤΟ είναι πολύ σημαντικό και είμαστε και οι δύο αφοσιωμένα μέλη του και δεν θεωρούμε το ΝΑΤΟ ως μία Συμμαχία στρατών αλλά ως μία Συμμαχία αξιών, τις οποίες και οι δύο συμμεριζόμαστε και υποστηρίζουμε.

Σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή άμυνα, αποτελεί κοινό ενδιαφέρον των δυο μας η ιδέα του Προέδρου Μακρόν, για ενδυνάμωση των αμυντικών ικανοτήτων της Ευρώπης και τη δημιουργία αμυντικών δυνατοτήτων, όχι αντίθετων προς το ΝΑΤΟ αλλά συμπληρωματικών σε αυτό, οι οποίες θα δίνουν επίσης και μία διαφορετική προοπτική στην Ευρώπη.

Επίσης είχα την ευκαιρία να ενημερώσω για την προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε ένα αμυντικό οικοσύστημα, για την αντιμετώπιση των προκλήσεων στο πεδίο της Ουκρανίας και όχι μόνο. Και θα είμαστε πολύ χαρούμενοι αν σε αυτό το οικοσύστημα συμμετάσχουν και λιθουανικές εταιρείες.

Θα διεξάγουμε ένα μεγάλο συνέδριο, ένα συνέδριο για το αμυντικό οικοσύστημα, το φθινόπωρο στην Αθήνα. Η Γαλλία θα είναι η τιμώμενη χώρα, αλλά θα θέλαμε πάρα πολύ και η Λιθουανία να συμμετέχει σε αυτό. Γνωρίζω το ενδιαφέρον σας για την ανάπτυξη του αμυντικού τομέα.

Πρέπει να πω ότι συναντήσεις σαν αυτή δεικνύουν την κοινή θέλησή μας να εργαστούμε μαζί ώστε να διαφυλάξουμε τις αξίες μας, να διαφυλάξουμε τις αρχές μας, να διαφυλάξουμε τις χώρες μας» κατέληξε ο Νίκος Δένδιας.

Ο κ. Δένδιας έκανε επίσης μια σχετική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο “Χ”:

Πηγή: skai.gr

