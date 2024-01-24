Στο «κενό» η προσπάθεια της κυβέρνησης για επιστολική ψήφο στις εθνικές εκλογές - Σε βέρτιγκο ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ

Του Γιάννη Ανυφαντή

Στην ανάκληση της ευρείας συναίνεσης που είχε επιτευχθεί μεταξύ της κυβερνητικής πλειοψηφίας και κομμάτων της αντιπολίτευσης επί του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα οδήγησαν οι δεύτερες σκέψεις, που προκάλεσε σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ η τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών για την επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές για τους απόδημους, με την κυβερνητική προσπάθεια να οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στο «κενό», καθώς απαιτούνται 200 θετικές ψήφοι.

ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ κατηγορούν την κυβέρνηση πως υπονόμευσε την συναίνεση, με την Νίκη Κεραμέως να ξεκαθαρίζει πως η τροπολογία δεν χορηγεί «κανένα νέο δικαίωμα ψήφου», τονίζοντας πως «θεωρήσαμε χρέος μας να καταθέσουμε μια πρόσθετη πράξη, ξεχωριστή από το σχέδιο νόμου, ώστε να μπορέσει ο κάθε βουλευτής να τοποθετηθεί ξεχωριστά επί του νομοσχεδίου και επί της τροπολογίας».

«Η αντιπολίτευση αποδείχθηκε συνεπής, η κυβέρνηση αποδείχθηκε και ανεπαρκής και ασυνεπής», υποστήριξε από το βήμα της Ολομέλειας ο Σωκράτης Φάμελλος, με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να κάνει στροφή 180 μοιρών και να δηλώνει πως θα καταψηφίσει και τις δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες, επανακαταθέτοντας μάλιστα την τροπολογία που είχε προτείνει τον Ιούλιο του 2023 για τη δημιουργία τεσσάρων εκλογικών περιφερειών.

«Είναι προφανές ότι δεν θα υπάρχει καμία ψήφος του ΣΥΡΙΖΑ», ξεκαθάρισε ο πρόεδρος της Κ.Ο του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, με την Υπουργό Εσωτερικών να σηκώνει το γάντι και να διερωτάται «πώς γίνεται ο πρόεδρός σου να είναι απόδημος, να υπερασπίζεται διαχρονικά τον πιο ενεργό ρόλο των αποδήμων και ξαφνικά να υπαναχωρείς από την στάση και να λες ένα μεγάλο όχι».

Στον δρόμο της καταψήφισης του νομοσχεδίου κινείται και το ΠΑΣΟΚ, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να θέτει ως προϋποθέσεις για να ταχθεί θετικά επί της αρχής, την απόσυρση της τροπολογίας αλλά και την τροποποίηση των διατάξεων για την επιστολική στις ευρωεκλογές, ώστε εντός της επικράτειας να διευκολυνθούν μόνο συγκεκριμένες κατηγορίες (ηλικιωμένοι, φοιτητές, εποχιακά εργαζόμενοι) και όχι το σύνολο των ψηφοφόρων.

Την απόσυρση του νομοσχεδίου αλλά και της τροπολογίας ζήτησε από το βήμα της Ολομέλειας ο ΓΓ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, με τον πρόεδρο της Κ.Ο της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση να καταλογίζει στην κυβέρνηση επικίνδυνα παιχνίδια με την επιστολική ψήφο, επιρρίπτοντας ωστόσο ευθύνες σε ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟK, ισχυριζόμενος ότι η στήριξη των δύο κομμάτων «άνοιξε τον δρόμο για τον ακραίο τακτικισμό» από την πλευρά της κυβέρνησης.

Για εκλογικά μαγειρέματα κατηγόρησε την Νίκη Κεραμέως ο Κυριάκος Βελόπουλος, τασσόμενος κατά της επιστολικής ψήφου, με το κόμμα των ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ αλλά και της ΝΙΚΗΣ να αναμένεται να καταψηφίσουν το νομοσχέδιο. Θετική στάση στο νομοσχέδιο επί της αρχής θα κρατήσει η Πλεύση Ελευθερίας, με την Ζωή Κωνσταντοπούλου να καλεί την Νίκη Κεραμέως να αποσύρει την τροπολογία και να την επανακαταθέσει εκ νέου ως νομοσχέδιο, δηλώνοντας πως θα το στηρίξει.

Σε αντίθεση πάντως με την τροπολογία, το νομοσχέδιο για την εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές και στα δημοψηφίσματα αναμένεται να γίνει νόμος του κράτους, καθώς απαιτεί απλή πλειοψηφία, με τις ψήφους μόνο της ΝΔ να αρκούν.

Η ψηφοφορία, που θα διεξαχθεί νωρίς σήμερα το απόγευμα, θα είναι ονομαστική μετά από αίτημα που κατέθεσε χθες βράδυ το ΚΚΕ.

