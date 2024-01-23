Κεραμέως στον ΣΚΑΪ 100,3: Η καθιέρωση επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές είναι μια φυσική εξέλιξη

«Δεν είναι η πρώτη φορά που συζητείται το ζήτημα της δυνατότητας της επιστολικής ψήφου για τους Έλληνες του εξωτερικού και στις εθνικές εκλογές. Είναι η 4η νομοθετική πρωτοβουλία, και οι απόδημοι το ζητούσαν μετ' επιτάσεως» δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100,3 η υπουργός Εσωτερικών, Νίκη Κεραμέως, ερωτηθείσα για τις αντιδράσεις και την κριτική από την πλευρά της αντιπολίτευσης περί αιφνιδιασμού σχετικά με την τροπολογία για την καθιέρωση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές.

«Είναι 50 χρόνια που συζητάμε συνολικά πώς οι Έλληνες συμπολίτες μας, που ζουν στο εξωτερικό, θα μπορούν να ασκούν το δικαίωμα της ψήφου» ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Εσωτερικών.

Επεσήμανε ότι την περασμένη εβδομάδα που το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο για τις ευρωεκλογές ήρθε στη Βουλή δεν υπήρχε σχεδόν κανείς εκπρόσωπος των αποδήμων που να μην έθιξε το θέμα για τις εθνικές εκλογές.

Εξήγησε ότι διαφάνηκε μία σημαντική πλειοψηφία σε ότι αφορά την επιστολική ψήφο στις Ευρωεκλογές. «Χρέος μας είναι να αξιοποιήσουμε την ευκαιρία και να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα, είναι μια φυσική εξέλιξη», τόνισε η κα. Κεραμέως.



Πηγή: skai.gr

