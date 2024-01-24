Της Πηνελόπης Γκάλιου

Χωρίς να αφήνει περιθώρια για παρεκκλίσεις από τον στόχο της ψήφισης του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και όσων δικαιωμάτων απορρέουν από αυτόν, ο πρωθυπουργός συγκαλεί σήμερα το μεσημέρι (12.00 μ.) το Υπουργικό Συμβούλιο, μετά την μικρή αναβολή που πήρε λόγω της νόσησής του από τη γρίπη Η1Ν1 και αφού η Εκκλησία μετά τη συνεδρίαση της Ιεράς Συνόδου για το θέμα, άνοιξε τα χαρτιά της και αποκάλυψε τις κινήσεις της μέχρι την ψήφιση του νομοσχεδίου.

Η κυβέρνηση επιχειρεί να κρατήσει χαμηλούς τόνους για το θέμα, χωρίς πάντως να αφήνει περιθώρια για υποχωρήσεις από τη βασική φιλοσοφία του νόμου και τη στόχευσή του που είναι η αποκατάσταση των δικαιωμάτων στο γάμο και από τα ομόφυλα ζευγάρια. Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές δε, αντίστοιχο θα είναι και το μήνυμα – απάντηση που θα εκπέμψει σήμερα ο πρωθυπουργός από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου, προς όλους τους διαφωνούντες και δη προς την Εκκλησία, καθιστώντας σαφές ότι όλες οι απόψεις είναι σεβαστές, αλλά η κυβέρνηση είναι εκείνη που νομοθετεί. Αυτό άλλωστε ήταν και το σχόλιο κυβερνητικών στελεχών, στην ομόφωνη αντίδραση της Ιεράς Συνόδου επί του νομοσχεδίου για το γάμο των ομόφυλων, αναφέροντας πως είναι "σεβαστές οι απόψεις της εκκλησίας" αρνούμενοι να κάνουν κάποιο περαιτέρω σχόλιο.

Στην σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, κατά την οποία ο Άκης Σκέρτσος θα παρουσιάσει την πολυσυζητημένη νομοθετική ρύθμιση, τα φώτα θα στραφούν αναπόφευκτα και στις ενδοκυβερνητικές διαφωνίες, με το πρόσωπο της συνεδρίασης να παραμένει ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, ο οποίος πολύ πριν "ανοίξει" η δημόσια συζήτηση, είχε εκφράσει τη διαφωνία του με το επικείμενο νομοσχέδιο και παραμένει αμετακίνητος στη θέση του. Μάλιστα δεν αποκλείεται ο κ. Βορίδης να λάβει το λόγο και να εξηγήσει τη στάση του, χωρίς ωστόσο, καμία διάθεση ρήξης και αντιπαράθεσης, όπως ήδη το έχει κάνει μέχρι σήμερα, κρατώντας χαμηλούς τόνους. Πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν, ότι δεν αποκλείεται κατά την ψηφοφορία του νομοσχεδίου στη Βουλή να επιλέξει το "δρόμο" της αποχής, για να μην επιτείνει το κλίμα και δημιουργηθούν λάθος εντυπώσεις. Στάση, η οποία αναμένεται να εκτιμηθεί θετικά και από το Μέγαρο Μαξίμου καθώς, όπως όλες τις προηγούμενες ημέρες διέρρεαν κυβερνητικές πηγές, φωτογραφίζοντας τον κ. Βορίδη, η κρίση για τα κυβερνητικά στελέχη θα είναι αποτέλεσμα της συνολικής τους στάσης και όχι μόνο από τη θέση τους επί ενός νομοσχεδίου. «Δεν κρίνεται η στάση απέναντι στην κυβέρνηση από ένα επιμέρους ζήτημα, κρίνεται συνολικά με την κυβερνητική πολιτική» σχολίαζαν.

Ερώτημα παραμένει η στάση της υφυπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Μαρίας Κεφάλα, η οποία έχει εκφράσει επιφυλάξεις. Από το γεγονός όμως, ότι είναι υφυπουργός σε ένα από τα υπουργεία που εισηγούνται τον συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αποκτά άλλη βαρύτητα η θέση της, όπως και θα βαρύνει διαφορετικά, στο "ζύγι" του Μεγάρου Μαξίμου για τις ενδεχόμενες συνέπειες.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος πάντως, αποφεύγει τεχνηέντως να μπει σε εκτιμήσεις, για την τύχη των διαφωνούντων κυβερνητικών στελεχών, στέλνοντας ωστόσο έμμεσα μηνύματα. "Ο πρωθυπουργός απάντησε λέγοντας ότι όσοι συμμετέχουν σε ένα όργανο κορυφαίο, όπως είναι το Υπουργικό Συμβούλιο, και εγκρίνουν τα νομοσχέδια, έχουν αυξημένη θεσμική υποχρέωση. Αυτό νομίζω τα λέει όλα" δήλωσε. Έσπευσε πάντως να προσθέσει: "Δεν πρέπει όμως να προκαταλαμβάνουμε τη στάση ενός Υπουργού, ενός βουλευτή, ενός οποιουδήποτε ανθρώπου που έχει δικαίωμα ψήφου οπουδήποτε. Δεν μπορούμε, δηλαδή, όπως και για τις βουλευτικές εκλογές που είναι ιερό το δικαίωμα ψήφου και είναι, ουσιαστικά, συστατικό στοιχείο της Δημοκρατίας. Νομίζω ότι είναι καλύτερα να δούμε πώς θα τοποθετηθούν μετά την αρχική τοποθέτηση του εισηγητή Υπουργού, του κ. Σκέρτσου, του Υπουργού Επικρατείας, ως αρμόδιου για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής την οποία είχαμε στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, να ακούσουμε τις τοποθετήσεις εντός του Υπουργικού, να δούμε ποια θα είναι η στάση του κάθε Υπουργού ως βουλευτή." κατέληξε για το θέμα.

Εκτός από το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, η ατζέντα του Υπουργικού Συμβουλίου περιλαμβάνει επίσης :

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη και τον Υφυπουργό Γιάννη Μπούγα του νομοσχεδίου για τον δικαστικό χάρτη,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και τον Υφυπουργό Γιώργο Κώτσηρα του Στρατηγικού Σχεδίου για τον Απόδημο Ελληνισμό,

-Παρουσίαση από τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου του νομοσχεδίου για τα μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2022/2065 σχετικά με την ενιαία αγορά ψηφιακών υπηρεσιών.

