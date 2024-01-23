Παρέμβαση στο θέμα της επιστολικής ψήφου κάνει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης.

Απευθυνόμενος προς τους πολίτες σημειώνει: «Γίνεται μια μεγάλη συζήτηση και εδώ στη Βουλή αυτές τις ημέρες, και πιστεύουμε ότι εσείς δικαιούστε να ξέρετε αδιαμεσολάβητα τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ».

Επιστολική ψήφος: Επιθυμεί η ΝΔ τον ειλικρινή διάλογο;



Με τον Σωκράτη Φάμελλο, πρόεδρο της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, και την Γιώτα Πούλου, τομεάρχη εσωτερικών της ΚΟ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, αναλύουμε τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ για την επιστολική ψήφο καθώς και τις διακρίσεις που φέρνει η κυβέρνηση με το… pic.twitter.com/ZJMoyB4On3 — Stefanos Kasselakis - Στέφανος Κασσελάκης (@skasselakis) January 23, 2024

Ακολούθως αναπτύσσει τις θέσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, που όπως λέει «πηγάζουν από την πάγια αρχή μας. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους Έλληνες να συμμετέχουν σε κάθε γιορτή της δημοκρατίας. Να συμμετέχουν σε κάθε εκλογική αναμέτρηση, όπου και αν είναι οι Έλληνες, εντός και εκτός Ελλάδας. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ σε όλη αυτή τη διαδικασία, ήταν απολύτως συνεπής».

Επιτίθεται στην κυβέρνηση λέγοντας: «Η κυβέρνηση αποδείχθηκε ότι δεν είναι, ούτε συνεπής, αλλά δε έχει και την επάρκεια. Καταθέσαμε τεκμηριωμένες προτάσεις και ιδιαίτερα την μεγάλη καινοτομία, του ηλεκτρονικού εκλογικού καταλόγου, ώστε να μπορούν όλοι και όλες να ψηφίζουν σε οποιοδήποτε μέρος της Ελλάδας βρίσκονται. Καταθέσαμε και την τροπολογία ώστε να υπάρχουν οι εκλογικές περιφέρειες των αποδήμων. Η κυβέρνηση επέλεξε να μη συζητήσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Κατέθεσε δε, μια τροπολογία η κ. Κεραμέως, με διαδικασίες έξω από κάθε κοινοβουλευτική δεοντολογία, μεταφέροντας τη συζήτηση και στη διαδικασία της ψήφου για τις βουλευτικές εκλογές. Υπάρχουν δύο διακρίσεις. Η πρώτη είναι εναντίον των αποδήμων, διότι εάν είσαι απόδημος ή ομογενής, δεν μπορείς να κατέβεις σε περιφέρεια δικιά σου. Η δεύτερη διάκριση αφορά τις Ελληνίδες και τους Έλληνες που ζουν εντός Ελλάδας. Διότι δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιούμε ηλεκτρονικούς καταλόγους για να μπορεί να ψηφίσει κάθε Έλληνας εντός Ελλάδας στις ευρωεκλογές από όπου και να είναι, αλλά να μην το εφαρμόζουμε στις βουλευτικές εκλογές. Αυτή είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ. Η ΝΔ δεν την αποδέχεται. Εάν όντως θέλουν να έρθουν να μιλήσουν μαζί μας με διάθεση συναίνεσης, εμείς είμαστε εδώ. Η ερώτηση είναι: το θέλουν;».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.