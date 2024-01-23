Αρνητική στάση αναμένεται να κρατήσει το ΠΑΣΟΚ στην ψηφοφορία στη Βουλή για την επιστολική ψήφο στις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα, εκτός και αν υιοθετηθούν οι προτάσεις του κόμματος.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας στην ολομέλεια της Βουλής είπε ότι το κόμμα του είχε θέσει ως προϋπόθεση, την παροχή δικαιώματος επιστολικής ψήφου στους κατοίκους εσωτερικού, μόνο σε εκείνες τις κατηγορίες πολιτών που αντικειμενικά δεν μπορούν να ψηφίσουν (φοιτητές, εποχικά εργαζόμενους, άτομα με αναπηρία κτλ).

«Αξίζουν συγχαρητήρια στην ηγεσία του ΥΠΕΣ που κατάφεραν μέσα σε λίγες ώρες να τινάξουν στον αέρα την συναινετική πλειοψηφία. Αυτή τους η μεθόδευση αποκαλυπτική για το πως αντιλαμβάνεται η ΝΔ το ρόλο του κοινοβουλίου. Εμείς δείξαμε έμπρακτα τις προθέσεις μας. Θέλουμε την συναίνεση. Το πράξαμε και το καλοκαίρι όταν υπερψηφίζαμε την χωρίς προϋποθέσεις συμμετοχή των απόδημων», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης για να προσθέσει πως «η ψήφος των αποδήμων κατοχυρώθηκε νομοθετικά χάρις τις ψήφους του ΠΑΣΟΚ. Συμφωνήσαμε επί της αρχής και στο παρών νομοσχέδιο. Όμως η αλαζονεία σας. είναι πολύ κακός σύμβουλος. Μεταφράζετε την συναίνεση των κομμάτων ως λευκή επιταγή. Τα υπόλοιπα κόμματα ως κομπάρσους, μεθοδεύσατε ακόμα και τον πρόεδρο της βουλής που ανακηρύχθηκε υπερασπιστής της κυβέρνησης. ας δούμε βήμα βήμα την αναξιοπιστία».

Ο κ. Ανδρουλάκης έκανε λόγο για αιφνιδιασμό: « Δεν μπορεί όμως να γίνει στο πόδι και παρακάμφθηκε όλη η διαδικασία. Αποσύρετε άμεσα την τροπολογία και εμείς θα είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε πως θα εφαρμοστεί η επιστολική και στις εθνικές, όταν όμως το δούμε στην πράξη στις ευρωπαϊκές εκλογές» και πρόσθεσε « Αν αποτύχει το σύστημα αυτό στις ευρωπαϊκές εκλογές τι θα γίνει; Αυτό δείχνει απίστευτη προχειρότητα. Χρειάζεται σοβαρότητα σε αυτό το κορυφαίο ζήτημα. Αυτή την ρύθμιση την οφείλουμε στους νεότερους Έλληνες».

Συγκεκριμένα τόνισε: «Γιατί δίνεται δικαίωμα επιστολικής ψήφου σε ανθρώπους που δεν έχουν κάποιο πρόβλημα και μένουν δίπλα στην κάλπη. Δίνει το δικαίωμα σε εκατομμύρια Έλληνες ακόμη και αν δεν υπάρχει κανένα κόλλημα. Για μας η επιστολική ψήφος είναι χρήσιμο μόνο όταν υφίσταται σοβαρό και αντικειμενικό εμπόδιο. Για αυτό καταθέσαμε και σχετική τροπολογία. Όλα αυτά είναι εύκολο να διασταυρωθούν αυτόματα και άμεσα. Δεν μπορώ να φανταστώ ότι σε ένα ψηφιακό υπερκράτος δεν μπορεί να γίνει αυτόματα η διασταύρωση τέτοιων στοιχείων.

Το ζήτημα της αποχής αντιμετωπίζεται με ήθος και αξιοπιστία. Αφήστε τα τεχνικά μέσα. Άλλα είναι τα προβλήματα του πολιτικού συστήματος.

Σας δώσαμε χέρι συναίνεσης και σεις χθες μας απαντήσατε με περιφρόνηση. Θα έρθει ο καιρός που θα πληρώσετε. Σήμερα σας δίνουμε μία ακόμα τελευταία ευκαιρία σας καλούμε να αποσύρετε την τροπολογία που φέρατε από το παράθυρο. Είμαστε έτοιμοι και θετικοί επί της αρχής για ένα ν/σ που δίνει την δυνατότητα επιστολικής ψήφου για όλους όσους βρίσκονται στο εξωτερικό αλλά και για όσους βρίσκονται εντός της χώρας με προϋποθέσεις. Σε έναν τέτοιο νόμο το ΠΑΣΟΚ είναι θετικό, σε οτιδήποτε άλλο εργαλειοποιείται το μέσο της επιστολικής ψήφου».

