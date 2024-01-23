Μ. Χρυσοχοΐδης: Στις 12 Φεβρουαρίου ανοίγουν τα γήπεδα

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, σε συνέντευξη που παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης στην ΕΡΤ τόνισε, μεταξύ άλλων, ότι τον απασχολεί ιδιαίτερα το ζήτημα της βίας μεταξύ ανηλίκων διότι όπως επισήμανε θέλει πολύ ιδιαίτερη μεταχείριση, ενώ είναι ένα φαινόμενο που εξαπλώνεται παρά πολύ γρήγορα. Όπως είπε έχει ήδη ξεκινήσει να δημιουργείται ένα site στο οποίο θα μπορούν να απευθύνονται οι γονείς και οι ανήλικοι για καταγγελίες, παράπονα και μια γραμμή τηλεφωνική, πενταψήφια, για να μπορεί ο καθένας αμέσως να καταγγέλλει στο Ανηλίκων ένα περιστατικό ούτως ώστε να υπάρχει μια άμεση παρέμβαση.«Όπως έχουμε το panic button στην υπόθεση της ενδοοικογενειακής βίας, ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο να υπάρχει μια εφαρμογή, ένα application το οποίο θα ειδοποιεί την αστυνομία ότι κάτι τρέχει κάπου. Μαζί βέβαια με τη συνεργασία και άλλων κοινωνικών φορέων και άλλων κυβερνητικών οργανισμών» σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Παράλληλα ο κ. Χρυσοχοΐδης αναφέρθηκε και στο ζήτημα της μικροεγκληματικότητας, στο πλαίσιο της οποίας εντάσσονται εκατοντάδες μικρές εγκληματικές πράξεις, που σημειώνονται καθημερινά. «Ο ένας μπαίνει στο σπίτι σου, ουσιαστικά παίρνει την περιουσία του, ο άλλος κάνει διάρρηξη, ο τρίτος σού κλέβει το πορτοφόλι, όλο αυτό είναι ένα μαρτύριο για τους πολίτες κάθε μέρα» σημείωσε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Επιπρόσθετα ο υπουργός έκανε ειδική αναφορά στο φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας, το οποίο χαρακτήρισε φρικαλέο ενώ τόνισε ότι έχει πάρει διαστάσεις τα τελευταία χρόνια. «Όλα αυτά είναι κοινωνικά θέματα τα οποία είμαι πολύ ευαισθητοποιημένος και φτιάξαμε γραφεία σε κάθε περιοχή της χώρας, έτσι ώστε να υπάρχει σημείο αναφοράς για να μπορούν οι πολίτες να καταγγέλλουν αυτά τα περιστατικά. Και θα δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ευαισθητοποίηση της αστυνομίας, όταν δέχονται τέτοιες κλήσεις» είπε.

Αναφορικά με το ζήτημα της οπαδικής βίας ο κ. Χρυσοχοϊδης υπογράμμισε ότι «θα κάνουμε την δουλειά μας» και συνέχισε λέγοντας ότι «υπόσχομαι εδώ ενώπιων σας ότι θα καταβάλω μεγάλη προσπάθεια έτσι ώστε όλα αυτά τα εγκληματικά στοιχεία να συλληφθούν και τα οδηγήσουμε στη Δικαιοσύνη και να τελειώνουμε, γιατί είναι οργανωμένο έγκλημα», ωστόσο επισήμανε ότι θα πρέπει όλοι να κάνουν την δουλειά τους.

«Να πάρουμε τα παιδιά μας και να πάμε όλοι στα γήπεδα που ανοίγουν 12 Φεβρουαρίου και να τελειώνουμε με όλους αυτούς» είπε ο υπουργός και συμπλήρωσε: «Έτσι θα αναγκάσουμε και τους ιδιοκτήτες των ΠΑΕ, τους υπεύθυνους, οι οποίοι δεν έχουν λόγους να έχουν γήπεδα τα οποία καίγονται ή δεν έχουν λόγους να έχουν γήπεδα τα οποία δημιουργούν προβλήματα γιατί κι αυτοί εισπράττουν από έναν καλό αγώνα, μια συνεργασία»

Για τη διαδικασία προμήθειας ατομικών καμερών στους αστυνομικούς που είχε ξεκινήσει στην προηγούμενη θητεία του στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είπε: «Λειτούργησαν τότε οι ατομικές κάμερες των αστυνομικών. Ήταν ένα μικρό πιλοτικό πρόγραμμα, που λειτούργησε. Υπήρξαν κάποιες αντιδράσεις. Κακώς κατά την άποψή μου. Η κάμερα διασφαλίζει και τον αστυνομικό, διασφαλίζει και τον πολίτη, διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ορθή διαχείριση περιστατικών, όταν υπάρχουν προβλήματα» και διευκρίνισε πως: «Αυτή τη στιγμή εκκρεμεί διαγωνισμός ούτως ώστε να παραλάβουμε κάπου 2.500 body κάμερες, κάμερες δηλαδή που θα φέρουν οι αστυνομικοί, και σε περιπολικά και στις ομάδες της ΔΙΑΣ, της δίκυκλης αστυνόμευσης και βεβαίως κάμερες σταθερές για τους δρόμους. Πιστεύω ότι σύντομα θα τρέξουν αυτοί οι διαγωνισμοί έτσι ώστε να έχουμε σε όλο το φάσμα της αστυνομίας κάμερες».

Για την Greek Mafia ανέφερε ότι «είναι κάποιοι δολοφόνοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν έναντι συμβολαίων, υπηρετώντας κάποια άλλα συμφέροντα, να υπηρετήσουν πολύ συγκεκριμένα άνομα συμφέροντα.

Είναι εγκληματικές οργανώσεις, οι οποίες έχουν διεισδύσει στην οικονομία, στα καύσιμα, στα λαθραία τσιγάρα και βγάζουνε πάρα πολλά χρήματα. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά κοινοί εγκληματίες και δολοφόνοι. Ήδη, έχει μια πρώτη επιτυχία η Αστυνομία μετά από πάρα πολλά χρόνια. Σε αυτό τον καμβά θα συνεχίσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.