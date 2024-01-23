“Η κυβέρνηση κατάφερε να τινάξει στον αέρα την όποια συναίνεση φαινόταν ότι μπορούσε να επιτευχθεί” τόνισε η Δ’ Αντιπρόεδρος της ΒτΕ και βουλευτής Άρτας του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Όλγα Γεροβασίλη, μιλώντας στη συζήτηση του νομοσχεδίου για την επιστολική ψήφο, αναφερθείσα στην τροπολογία της κυρίας Κεραμέως για επέκταση της επιστολικής ψήφου και στις εθνικές εκλογές. “Η κυβέρνηση απέδειξε χθες για ακόμη μία φορά την ανευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει κορυφαία ζητήματα, όπως η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι κουρελιάζει την κοινοβουλευτική διαδικασία και το Σύνταγμα, απλά και μόνο για να εξυπηρετεί τις μικροκομματικές της σκοπιμότητες” σημείωσε.

Η κυρία Γεροβασίλη εγκάλεσε την κυβέρνηση για “αναξιοπιστία” θυμίζοντας ότι η κυρία Κεραμέως, μόλις προχθές στην εφημερίδα Καθημερινή, διαβεβαίωνε ότι το νομοσχέδιο για την επιστολική ψήφο θα αφορά αποκλειστικά τις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα, καθώς το θεσμικό πλαίσιο για τις εθνικές εκλογές είναι διαφορετικό. Την ίδια ώρα, απαντώντας στα επιχειρήματα της κυβέρνησης, ότι το νομοσχέδιο αντιμετωπίζει την αποχή, η Όλγα Γεροβασίλη σημείωσε ότι “τέτοιες μεθοδεύσεις είναι που διογκώνουν την αποχή, τέτοιες πολιτικές πρακτικές είναι που οδηγούν το πολιτικό σύστημα στην απαξίωση και την αναξιοπιστία”.

Κλείνοντας την παρέμβασή της, η Δ’ Αντιπρόεδρος της ΒτΕ τόνισε ότι “υπάρχει μόνο ένας δρόμος για να επιστρέψουμε εκεί όπου είχαμε αρχίσει: Να κάνει δεκτή η κυβέρνηση την τροπολογία μας, που εξασφαλίζει το δικαίωμα και του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στους απόδημους, με τέσσερις εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού, όπου οι απόδημοι θα εκλέγουν τους εκπροσώπους τους. Αλλά να κάνει δεκτές και τις τροπολογίες μας για τον ηλεκτρονικό εκλογικό κατάλογο, τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για τους ανάπηρους συμπολίτες μας και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αυτά για εμάς είναι όροι απαράβατοι” και πρόσθεσε ότι “Συναίνεση σε απαράδεκτα και ανεύθυνα παιχνίδια με την κοινοβουλευτική διαδικασία και το Σύνταγμα από εμάς δεν θα βρει η κυβέρνηση”.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας:

“Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η κυβέρνηση απέδειξε χθες για ακόμη μία φορά την ανευθυνότητα με την οποία αντιμετωπίζει κορυφαία ζητήματα, όπως η ψήφος των Ελλήνων του εξωτερικού. Απέδειξε για ακόμη μια φορά ότι κουρελιάζει την κοινοβουλευτική διαδικασία και το Σύνταγμα, απλά και μόνο για να εξυπηρετεί τις μικροκομματικές της σκοπιμότητες.

Αυτά απέδειξε χθες η κυβέρνηση με την αιφνιδιαστική τροπολογία για επέκταση της επιστολικής ψήφου στις εθνικές εκλογές. Και τι κατάφερε; Να τινάξει στον αέρα την όποια συναίνεση φαινόταν ότι μπορούσε να επιτευχθεί. Γιατί αυτό που έκανε χθες η κυρία Κεραμέως δεν ήταν απλά η κατάθεση μιας τροπολογίας στη συζήτηση ενός νομοσχεδίου. Ήταν η πλήρης αλλαγή του περιεχομένου της συζήτησης. Μια συζήτηση που με άλλους όρους έγινε στις επιτροπές. Με άλλους όρους τοποθετήθηκαν αρχικά τα κόμματα. Με άλλους όρους ξεκίνησε χθες στην ολομέλεια.

Αλλά η κυρία Κεραμέως - προφανώς κατ’ εντολή του κ. Μητσοτάκη - αποφάσισε να τα διαγράψει όλα αυτά και να μηδενίσει το κοντέρ. Αυτό έκανε. Αλλά εμείς δεν είμαστε καθόλου διατεθειμένοι να παίξουμε με αυτούς τους όρους και ας αναλάβει η κυβέρνηση την ευθύνη.

Και μου κάνει εντύπωση, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας - σας ακούω από χθες το βράδυ – να ζητάτε και τα ρέστα από εμάς γιατί αντιδρούμε. Και μας λέτε πόσο αυτονόητη είναι αυτή η ρύθμιση. Αν είναι τόσο αυτονόητη αυτή η ρύθμιση, γιατί δεν την έφερε εξ’ αρχής η Υπουργός;

Αντιθέτως, τόσο καιρό η κυρία Κεραμέως διαβεβαίωνε ότι το νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά τις ευρωεκλογές. Ορίστε τι είπε στην Καθημερινή, μόλις προχθές, 21 Ιανουαρίου: Ρωτάει η δημοσιογράφος: “Είναι η εφαρμογή της επιστολικής ψήφου στις ευρωεκλογές μια πρόβα για την καθιέρωσή της και στις εθνικές;”. Και απαντάει η Υπουργός: “Η συγκεκριμένη νομοθετική πρωτοβουλία που συζητείται στη Βουλή αφορά τις ευρωεκλογές και τα δημοψηφίσματα. Για τις εθνικές εκλογές, το θεσμικό πλαίσιο είναι διαφορετικό”. Την καταθέτω στα πρακτικά.

Τέτοια αναξιοπιστία!

Τι σχέση έχουν όλα αυτά με την καλή νομοθέτηση και πάνω από όλα με το σεβασμό της κοινοβουλευτικής διαδικασίας;

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Εμείς προσήλθαμε σε αυτή τη συζήτηση με διάθεση συναίνεσης. Τοποθετηθήκαμε θετικά επί της αρχής, αλλά αναδείξαμε κρίσιμες ενστάσεις:

1. Ότι, σε αντίθεση με το Σύνταγμα, μετατρέπεται η επιστολική ψήφος από εξαίρεση σε κανόνα. Ότι εισάγετε δηλαδή γενίκευση της επιστολής ψήφου, που προβλέπεται για τους εκτός Επικρατείας, και στην Επικράτεια.

2. Σας επισημάναμε ότι, όπως αναφέρει η επιστημονική υπηρεσία της Βουλής, ανακύπτει ζήτημα με το χρόνο της επιστολικής ψήφου. Οι πολίτες θα ψηφίσουν 25 ημέρες πριν την επίσημη ημέρα διεξαγωγής των εκλογών. Στο μεσοδιάστημα μπορεί να έχουν έρθει τα πάνω κάτω σε Ελλάδα και Ευρώπη.

3. Τονίσαμε ότι στην εποχή της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και της ψηφιακής διακυβέρνησης και της “ψηφιακής επανάστασης” της κυβέρνησης, η επιστολική ψήφος είναι και θεσμικά προβληματική, αφού δεν διασφαλίζεται η συμβατότητά της με τις επιταγές του Συντάγματος και τις συστάσεις των διεθνών οργανισμών για την αμεσότητα και τη μυστικότητα της ψήφου. Προβλέπετε μάλιστα και δυνατότητα εξουσιοδότησης τρίτου προσώπου για την παραλαβή και αποστολή του φακέλου και ιδιωτικές εταιρείες για τη μεταφορά τους.

Η κυρία Κεραμέως, με την τροπολογία που έφερε χθες το απόγευμα, κατάφερε να εκτρέψει τη συζήτηση από τις ενστάσεις και να τη μετατρέψει σε μείζονα πολιτική αντιπαράθεση.

Και το έκανε αυτό γνωρίζοντας τι αντιδράσεις θα προκαλέσει. Και γνωρίζοντας πάνω από όλα ότι απαιτείται ευρεία πλειοψηφία 200 ψήφων για να εφαρμοστεί στις επόμενες εθνικές εκλογές αυτή η ρύθμιση. Είδε η κυρία Κεραμέως ότι πάνω από 230 βουλευτές ήταν θετικοί επί της αρχής και πίστεψε ότι με κουτοπονηριές θα υφαρπάξει τη συναίνεσή μας άνευ όρων. Στην πραγματικότητα, όμως, η κυβέρνηση απέδειξε ότι δεν επιθυμεί καμία συναίνεση. Το μόνο που την νοιάζει είναι τα μικροκομματικά παιχνίδια εντυπώσεων στις πλάτες των Ελλήνων του εξωτερικού.

Και επειδή μας λέει τόσες ημέρες η κυβέρνηση ότι θέλει με την επιστολική ψήφο να αντιμετωπίσει την αποχή, θέλω να βάλω μια ακόμη διάσταση. Και να πω ότι τέτοιες μεθοδεύσεις είναι που διογκώνουν την αποχή. Τέτοιες πολιτικές πρακτικές είναι που οδηγούν το πολιτικό σύστημα στην απαξίωση και την αναξιοπιστία. Γιατί δημιουργούν στους πολίτες την αίσθηση ότι η πολιτική είναι ένα παιχνίδι χωρίς κανόνες, χωρίς αρχές, όπου όλα επιτρέπονται στο βωμό των μικροκομματικών σκοπιμοτήτων. Ακόμη και να γίνεται κουρέλι η κοινοβουλευτική διαδικασία και το Σύνταγμα. Και αντί να γίνονται ουσιαστικές συζητήσεις, με επιχειρήματα και με διάθεση συναίνεσης για λύσεις σε υπαρκτά προβλήματα, να καταλήγουμε σε άγονες αντιπαραθέσεις με ευθύνη της κυβέρνησης.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Υπάρχει μόνος ένας δρόμος για να επιστρέψουμε εκεί όπου είχαμε αρχίσει. Να κάνει δεκτή η κυβέρνηση την τροπολογία μας, που εξασφαλίζει το δικαίωμα και του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι στους απόδημους, με τέσσερις εκλογικές περιφέρειες εξωτερικού, όπου οι απόδημοι θα εκλέγουν τους εκπροσώπους τους. Αλλά να κάνει δεκτές και τις τροπολογίες μας για τον ηλεκτρονικό εκλογικό κατάλογο, τη διευκόλυνση της άσκησης του εκλογικού δικαιώματος για τους ανάπηρους συμπολίτες μας και το αδιάβλητο της διαδικασίας. Αυτά για εμάς είναι όροι απαράβατοι.

Συναίνεση σε απαράδεκτα και ανεύθυνα παιχνίδια με την κοινοβουλευτική διαδικασία και το Σύνταγμα από εμάς δεν θα βρει η κυβέρνηση.

Σας ευχαριστώ”.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

