Στις Βρυξέλλες μεταβαίνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου σήμερα να συμμετάσχει στη Σύνοδο Ε.Ε.-Δυτικών Βαλκανίων και αύριο και μεθαύριο στη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο πρωθυπουργός απόψε θα συμμετάσχει στο δείπνο εργασίας στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής ΕΕ - Δυτικών Βαλκανίων.

Κυβερνητικές πηγές αναφέρουν ότι πάγια θέση της Ελλάδας είναι η στήριξη της ευρωπαϊκής προοπτικής των Δυτικών Βαλκανίων, ως επένδυση στη σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία της περιοχής.

Αυτό βέβαια - προσθέτουν - υπό τη γνωστή αιρεσιμότητα, δηλαδή εφόσον οι υποψήφιες χώρες εκπληρώνουν τις προϋποθέσεις και υλοποιούν τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις.

Αναφέρουν πως πρόκειται για μια δύσκολη και επίπονη διαδικασία που εξαρτάται από τις ίδιες επιδόσεις των υποψηφίων χωρών. Και, πάντως, βασικό προαπαιτούμενο αποτελεί ο σεβασμός των θεμελιωδών ευρωπαϊκών αξιών και οι μεταρρυθμίσεις που αφορούν το κράτος Δικαίου και ιδιαίτερα την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων των μειονοτήτων.

Σε ό,τι αφορά την ενταξιακή πορεία της Αλβανίας, η θέση της Ελλάδας είναι σαφής και έχει διαμηνυθεί στην αλβανική πλευρά. Η Ελλάδα δεν θα συναινέσει στην ενταξιακή διαδικασία αν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρρας Φρέντη Μπελέρη.

Η Ελλάδα συναίνεσε μεν στην αποστολή της επιστολής της Ε.Ε στα Τίρανα για το πρώτο βήμα έναρξης των διαπραγματεύσεων, υπό την προϋπόθεση, όμως, ότι μέχρι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας θα υπάρξει σαφής κίνηση ώστε ο Φ. Μπελέρης να αναλάβει καθήκοντα και να γίνει σεβαστό το δικαίωμά του σε δίκαιη δίκη, καθώς και το τεκμήριο αθωότητας. Διαφορετικά, η Ελλάδα δεν πρόκειται να συναινέσει στα επόμενα στάδια της ενταξιακής διαδικασίας.





