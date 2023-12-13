«Ο προϋπολογισμός του 2024 είναι ένας προϋπολογισμός βιώσιμης ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Που μεγαλώνει την πίτα του εθνικού εισοδήματος. Μειώνει τις ανισότητες. Διασφαλίζει τη δημοσιονομική ισορροπία που τόσο κοπιάσαμε όλοι μας να αποκαταστήσουμε την τετραετία που πέρασε» τόνισε ο εισηγητής της ΝΔ Στέλιος Πέτσας κατά την έναρξη της συζήτησης και ψήφισης του νομοσχεδίου «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2024» στην Ολομέλεια.

Ο κ. Πέτσας υπογράμμισε πως ο προϋπολογισμός στηρίζεται στο τρίπτυχο: Βιώσιμη ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή, δημοσιονομική ισορροπία - εμπεδώνει την εμπιστοσύνη. Αυτή την έννοια που από πολύτιμο άυλο κεφάλαιο για την οικονομία μετουσιώνεται πλέον σε διαρκή ενδυνάμωση για την κοινωνία». Επισήμανε ότι η εμπιστοσύνη « αντικατοπτρίζεται στην ανάκτηση - μετά από 13 ολόκληρα χρόνια - της επενδυτικής βαθμίδας για την ελληνική οικονομία».

Ο εισηγητής της πλειοψηφίας, τόνισε πως « από τον Ιούλιο του 2019 η διακυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας οδηγεί μεθοδικά, με όραμα και με ασφάλεια, το καράβι της πατρίδας μας σε ένα καλύτερο αύριο» και συμπλήρωσε πως «ο προϋπολογισμός του 2024, στηρίζει την εθνική οικονομία, τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις με τρόπο που συμβάλλει και στην βιώσιμη ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή.Έτσι ώστε να μειώνονται οι ανισότητες, να μην μένει κανείς πίσω, να πηγαίνουμε, όλοι μαζί, μπροστά και η Ελλάδα μας ακόμα πιο ψηλά»

Ο κ. Πέτσας ανέφερε πως «ο προϋπολογισμός του 2024 «εμπεδώνει την εμπιστοσύνη, την ανθεκτικότητα, την αλληλεγγύη, τη σταθερότητα, την αξιοπιστία και την πρόοδο που πέτυχε η Ελλάδα μετά από την πολυετή κρίση της περασμένης δεκαετίας και τις αλλεπάλληλες εξωγενείς κρίσεις των τελευταίων ετών» και πλέον «οι οίκοι αξιολόγησης επιβραβεύουν την συνετή και στιβαρή οικονομική πολιτική που εφαρμόζουμε, αξιολογούν θετικά την πολιτική σταθερότητα και βλέπουν την θετική δυναμική και προοπτική της εθνικής μας οικονομίας».

Αναφερόμενος στην ανάκτηση της επενδυτική βαθμίδας είπε πως αυτή αφορά όλους μας καθώς φέρνει «περισσότερες επενδύσεις, νέες καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας και υψηλότερους μισθούς σε όλο το φάσμα της οικονομίας, απελευθερώνονται πόροι υπέρ της εργασίας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας και την ευημερία της κοινωνίας. Μείωση του κόστους δανεισμού με μερική αντιστάθμιση των δυσμενών επιπτώσεων από τον κύκλο αυξήσεων των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για νοικοκυριά και επιχειρήσεις και ισχυρή εμπέδωση της αξιοπιστίας που συστηματικά οικοδομεί η εθνική οικονομία μας εδώ και τέσσερα χρόνια. Μείωση του «κινδύνου χώρας» (country risk) και αύξηση των επενδύσεων σε ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου, προσελκύοντας έτσι ισχυρότερη ζήτηση για ελληνικούς τίτλους. Προβιβασμό της Ελλάδας στο γκρουπ των πιο ελκυστικών οικονομιών".

Ο βουλευτής της ΝΔ με οικονομικούς όρους από τα δεδομένα του κρατικού προϋπολογσιμού του 2024 ανέδειξε πως αυτός «οικοδομεί ένα πιο φωτεινό αύριο για την Ελλάδα καθώς βασίζεται στα εξής γερά θεμέλια: Στην ισχυρή και βιώσιμη ανάπτυξη για όλους. Στη συνετή δημοσιονομική πολιτική. Στην αύξηση των επενδύσεων. Στην ενίσχυση του εισοδήματος των Ελλήνων. Στη μείωση της ανεργίας σε χαμηλά δεκαπενταετίας. Στην υποχώρηση του πληθωρισμού. Στην προβλεψιμότητα, καθώς συνεχίζουμε να κάνουμε ό,τι λέμε».

Ο κ. Πέτσας, είπε πως ο προϋπολογισμός 2024 επιβεβαιώνει ότι «η πρώτη μας προτεραιότητα είναι η αύξηση του εισοδήματος των Ελλήνων. Για αυτό, αυξάνουμε τους μισθούς των δημοσίων υπαλλήλων, αίρουμε το πάγωμα των τριετιών για τους μισθωτούς, αυξάνουμε το αφορολόγητο για οικογένειες με παιδιά, αυξάνουμε το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, αυξάνουμε εκ νέου τις συντάξεις, και παράλληλα κινητοποιούμε επενδυτικούς πόρους ύψους 12,17 δισ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (8,55 δισ. ευρώ) και του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (3,62 δισ. ευρώ), που αναμένεται να εισρεύσουν στην οικονομία εντός του 2024. Επιπλέον, ενισχύουμε τον τομέα της υγείας με αύξηση της επιχορήγησης των νοσοκομείων κατά 481 εκατ. ευρώ ή κατά περίπου 20%. Επίσης, προτεραιοποιούμε τις μεγάλες αλλαγές που έχει ανάγκη η χώρα με σειρά μέτρων που έχουν ανακοινωθεί για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής». Αναφερόμενος στον περιορισμό της φοροδιαφυγής είπε πως « τα χρήματα αυτά συνιστούν κοινωνικό μέρισμα. Γιατί είναι σαφής η δέσμευση του πρωθυπουργού να επιστρέψουν τα χρήματα αυτά στην κοινωνία, με καλύτερη δημόσια υγεία, περισσότερες δαπάνες για την παιδεία, ενίσχυση της δημόσιας ασφάλειας και της άμυνας της πατρίδας μας». Συμπλήρωσε πως « ο κρατικός προϋπολογισμός 2024 συμπεριλαμβάνει δημοσιονομικές παρεμβάσεις ύψους 2,5 δις ευρώ που ενισχύουν το εισόδημα, ιδίως των χαμηλόμισθων και των χαμηλοσυνταξιούχων, και συμβάλουν στην άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και στη μείωση της φτώχεια» και επιπλέον, «συνεχίζονται οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης των πληθωριστικών πιέσεων λόγω της ενεργειακής κρίσης, ύψους 2.584 εκατ. ευρώ» και «βέβαια συνεχίζονται οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών των φυσικών καταστροφών, όπως η άμεση κάλυψη των αναγκών για την καταβολή αποζημιώσεων (πρώτη αρωγή και αγροτικές αποζημιώσεις) καθώς και επισκευές και βελτιώσεις υποδομών, συνολικού ύψους 600 εκατ. ευρώ, και, κυρίως, ο διπλασιασμός των πόρων του εθνικού σκέλους του ΠΔΕ στα 600 εκατ. ευρώ, ώστε να καλύπτονται σε μόνιμη βάση οι δαπάνες κρατικής αρωγής έναντι φυσικών καταστροφών».

Ο κ, Πέτσας απάντησε και στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης λέγοντας ότι «τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη και οι δημοσιονομικές παρεμβάσεις του κρατικού προϋπολογισμού 2024 δίνουν τις απαντήσεις» και σημειώνοντας ότι «ο κρατικός προϋπολογισμός 2024 δεν είναι προϋπολογισμός ανισοτήτων, ούτε φτώχειας και αυτό αποδεικνύεται και από την ανάλυση της αναδιανεμητικής επίπτωσης των δημοσιονομικών παρεμβάσεων της Κυβέρνησης» όπως επίσης « καταφανέστατα δεν είναι αντιαναπτυξιακός, όταν το ΑΕΠ της χώρας αυξάνεται με υπερδιπλάσιο ρυθμό από τον μέσο όρο των αναπτυγμένων οικονομιών της ευρωζώνης το 2024 και πολλαπλάσιο την τριετία 2022-2024, επιτρέποντας τη σύγκλιση των εισοδημάτων με το μέσο όρο των εταίρων μας στην Ευρώπη αντιστρέφοντας την απόκλιση της περασμένης δεκαετίας».

Πηγή: skai.gr

