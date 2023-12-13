Μετά τον Θάνο Πλεύρη, αυτοεξαιρέθηκε από τις εργασίες της εξεταστικής για τα Τέμπη και η Ζωή Ράπτη

Η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ανέφερε συγκινημένη πως δεν επιθυμεί να υπάρχει συναισθηματική εμπλοκή στις εργασίες της επιτροπής.

Την εξαίρεσή της είχε ζητήσει στην αρχή της συνεδρίασης ο ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας πως το όνομά της αναφέρεται στο εξώδικο των συγγενών.

Κύκλοι της κυβερνητικής πλειοψηφίας αναφέρουν: «Με αίσθημα ευθύνης και σεβόμενοι τη διαδικασία, με παράλληλη συναίσθηση καθήκοντος απέναντι σε εκείνους που ζητάνε απαντήσεις κι αντί αυτού βλέπουν ένα κατενάτσιο της αντιπολίτευσης «επί της διαδικασίας», αποφασίστηκε η αυτοεξαίρεση της Ζωής Ράπτη μετά από αυτή του εισηγητή της πλειοψηφίας Θάνου Πλεύρη.

Είναι αδιανόητο να έχουν χαθεί τέσσερις εβδομάδες εργασιών της εξεταστικής επιτροπής λόγω μικροτακτικισμων. Καλούμε έστω κι αυτή τη στιγμή την αντιπολίτευση να κατανοήσει την ανάγκη να φωτιστεί μια ευαίσθητη κοινωνικά υπόθεση».



