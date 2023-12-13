«Το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων παραμένει απολύτως ανοικτό για την ελληνική κυβέρνηση» ξεκαθάρισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, από τα Καλάβρυτα όπου βρέθηκε σήμερα το πρωί, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό και την κυβέρνηση στις εκδηλώσεις μνήμης για την 80η επέτειο του Καλαβρυτινού Ολοκαυτώματος.

Ο κ. Δένδιας επισήμανε στην δήλωσή του πως επέτειοι όπως αυτή των Καλαβρύτων «λειτουργούν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ευρύτατου μετώπου εθνικής ενότητας και ομοψυχίας».

Συγκεκριμένα, μετά την κατάθεση στεφάνου στο μνημείο των θυμάτων του Ολοκαυτώματος, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας δήλωσε:

«Με ιδιαίτερη συγκίνηση εκπροσώπησα σήμερα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και την ελληνική κυβέρνηση, εδώ στα Καλάβρυτα. Στη μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων, αποδίδοντας τον απαιτούμενο φόρο τιμής στα θύματα της ναζιστικής θηριωδίας. Θα ήθελα επίσης να ξεκαθαρίσω ότι όλες αυτές οι επέτειοι είναι ευκαιρίες εθνικής αναστόχασης και λειτουργούν προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ευρύτατου μετώπου εθνικής ενότητας και ομοψυχίας. Τέλος, ως προς το ζήτημα των γερμανικών αποζημιώσεων θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι που επανειλημμένος έχω πει ως υπουργός Εξωτερικών της χώρας, δηλαδή υπό την προηγούμενη ιδιότητά μου. Το ζήτημα για την ελληνική κυβέρνηση παραμένει απολύτως ανοικτό».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

