Τη θέση της Ελλάδας ότι δεν θα συναινέσει στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας εάν δεν υπάρξει πρόοδος στο θέμα του εκλεγμένου δημάρχου Χειμάρας, Φρέντι Μπελέρη, επανέλαβαν διπλωματικές πηγές από τις Βρυξέλλες.

Οι ίδιες πηγές τόνισαν ότι η θέση της Ελλάδας είναι σαφής και έχει διαμηνυθεί στην Αλβανική πλευρά. Η Ελλάδα συναίνεσε στην αποστολή της επιστολής της ΕΕ στα Τίρανα για το πρώτο βήμα έναρξης των διαπραγματεύσεων, υπό την αίρεση ότι μέχρι το επόμενο στάδιο της διαδικασίας πρέπει να υπάρξει μια σαφής κίνηση προς την κατεύθυνση αποκατάστασης της πολιτικής βούλησης του εκλογικού σώματος της Χειμάρας.

«Δεν είναι θέμα ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, αλλά μια καθαρά πολιτική-διοικητική απόφαση» σημείωναν οι ίδιοι διπλωματικοί παράγοντες, προσθέτοντας ότι η ελληνική πλευρά δε ζητά δικαστική απόφαση ούτε παρεμβαίνει, αλλά αυτό που ζητά είναι να δοθεί στον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρας η άδεια να ορκιστεί και να μπορεί να ασκεί τα πολιτικά του δικαιώματα.

Σημειώνεται ότι σήμερα το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων της ΕΕ που προετοιμάζει τα θέματα της Συνόδου Κορυφής της 14ης και 15ης Δεκεμβρίου, στα οποία περιλαμβάνεται και η Διεύρυνση της ΕΕ, θα συζητήσει και για την ενταξιακή πορεία των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Ανοιχτό παραμένει ακόμα το ενδεχόμενο αποσύνδεσης της ενταξιακής πορείας της Αλβανίας από αυτήν της Βόρειας Μακεδονίας.

Σύμφωνα με το σχέδιο συμπερασμάτων της Συνόδου Κορυφής, οι ευρωπαίοι ηγέτες θα επαναβεβαιώνουν την πλήρη και αδιαμφισβήτητη δέσμευσή τους στην προοπτική ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων στην ΕΕ και θα ζητούν την επιτάχυνση της ενταξιακής τους διαδικασίας. Οι διαπραγματεύσεις με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη θα ξεκινήσουν μόλις εκπληρωθούν επαρκώς τα κριτήρια, σύμφωνα με το σχέδιο αυτό.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

