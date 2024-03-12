Στις 15 Μαρτίου θα παρουσιαστεί στον στρατό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης, όπως ανακοίνωσε, σύμφωνα με πηγές του κόμματος, σε σύσκεψη της Κοινοβουλευτικής Ομάδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες - αν και αρχικά είχε γίνει γνωστό ότι θα παρουσιαστεί στο Κέντρο Εκπαίδευσης Εφοδιασμού Μεταφορών (ΚΕΕΜ) στη Σπάρτη - τελικώς η κατάταξή του θα γίνει στο Κέντρο Εκπαίδευσης Πυροβολικού στην Θήβα, όπου αναμένεται να μπει στο στρατόπεδο μετά το μεσημέρι της Παρασκευής.

Κατά τις ίδιες πηγές του κόμματος, σύμφωνα με την ΕΡΤ, την Πέμπτη 14/3, θα πραγματοποιηθεί μεγάλη εκδήλωση για τις ευρωεκλογές, όπου θα παρουσιαστεί το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, με ομιλητή τον Στέφανο Κασσελάκη. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού.

Την προσεχή Τρίτη θα ξεκινήσει η προσπάθεια ανάδειξης θετικής ατζέντας από τον ΣΥΡΙΖΑ με εκδήλωση για την ακρίβεια και το φορολογικό.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.