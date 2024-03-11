Την αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ προκάλεσαν οι δηλώσεις του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη από το προσυνέδριο στη Θεσσαλονίκη.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί τον Κυριάκο Μητσοτάκη ότι καταφεύγει στη «μέθοδο της σπίλωσης του πολιτικού του αντιπάλου» και ξεκαθαρίζει ότι ο Στέφανος Κασσελάκης θα υποβάλει δήλωση πόθεν έσχες, όπως ορίζεται από τον νόμο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανέβηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη να μιλήσει στο προσυνέδριο της ΝΔ, την ώρα που στην Αθήνα η κυβερνητική πλειοψηφία κλείνει με συνοπτικές διαδικασίες την εξεταστική επιτροπή για το έγκλημα των Τεμπών. Δεν βρήκε καν δυο λόγια να αρθρώσει για αυτό το θέμα, που αποτελεί τον βασικό λόγο για το καταδικαστικό ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου κατά της χώρας μας. Τον πονάει τον κ. Μητσοτάκη αυτό το ψήφισμα, τον πονάνε οι 330 ψήφοι της προοδευτικής Ευρώπης. Αλλά αντί να βάλει μυαλό και να αλλάξει τακτική, ανοίγοντας το δρόμο για πραγματική διερεύνηση του εγκλήματος των Τεμπών, επιμένει στη συγκάλυψη. Το ίδιο έκανε και στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Δεν μας εκπλήσσει, ως προς αυτό.

Το μόνο που μας εκπλήσσει είναι το θράσος του σε ό,τι αφορά στη νόμιμη επιχειρηματική δραστηριότητα του Στέφανου Κασσελάκη. Ασυνήθιστος, προφανώς, στην πορεία αυτοδημιούργητων ανθρώπων που φορολογούνται κανονικά και είναι σε θέση να αποδείξουν πώς αποκτούν νόμιμα και διαφανώς την περιουσία τους, καταφεύγει στη μέθοδο που γνωρίζει καλά από οικογενειακή παράδοση: τη σπίλωση του πολιτικού του αντιπάλου! Μέθοδος, που θεωρεί ότι, μπορεί να τον βοηθήσει να συσπειρώσει το κομματικό του κοινό, που αρχίζει να του γυρίζει την πλάτη, απογοητευμένο από την ακρίβεια, το κουκούλωμα ενός εγκλήματος και την αλαζονεία της εξουσίας.

Είναι αποκαλυπτικό, πάντως, το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης θεωρεί πως ο νόμος του ΣΥΡΙΖΑ του 2016 που απαγόρευε σε πολιτικά πρόσωπα να έχουν εταιρείες στο εξωτερικό, έγινε για να τον πλήξει προσωπικά.

Είτε αναφέρεται στην εταιρεία SCI Personal Ventures, ιδιοκτήτρια του περίφημου ακινήτου του Βολταίρου την οποία απέκρυπτε επι σειρά ετών από το πόθεν έσχες του. Είτε έχει συνηθίσει η Βουλή να νομοθετεί για τον ίδιο και τους φίλους του.

Ο Στέφανος Κασσελάκης, όπως όλοι οι ομογενείς υποψήφιοι, προφανώς διατηρούσε και δραστηριότητες και περιουσιακά στοιχεία στο εξωτερικό. Νόμιμα, φορολογημένα και διαφανή. Κανένας νόμος δεν λέει ότι για να θέσει κανείς υποψηφιότητα πρέπει πρώτα να πουλήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία. Αυτό, όπως στοιχειωδώς μπορεί να αντιληφθεί οποιοσδήποτε, θα έφερνε τους ομογενείς υποψηφίους σε δυσμενή θέση και θα ήταν αντίθετο με την αρχή της ισότητας.

Προς ενημέρωση του κ. Μητσοτάκη: ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ θα υποβάλει κανονικά δήλωση πόθεν έσχες, όπως απαιτεί ο νόμος, τον οποίον ασφαλώς και θα σεβαστεί. Ας μην ανησυχεί, λοιπόν! Ή μάλλον δικαίως ανησυχεί: Τίποτα δεν θα μείνει αναπάντητο και τίποτα ατιμώρητο.

