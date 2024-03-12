Ευρωεκλογές: Στο φουλ οι εκλογικές μηχανές στην Κουμουνδούρου - Η αξιολόγηση των υποψηφίων και το πρόγραμμα

Του Αντώνη Αντζολέτου

Ο Στέφανος Κασσελάκης θα παρουσιαστεί στο στρατόπεδο της Σπάρτης για να εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις την Παρασκευή. Θα υπηρετήσει την θητεία του για 20 ημέρες με το μεγάλο άγχος του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ να είναι ο χρόνος που τρέχει μέχρι τις ευρωεκλογές. Το όριο για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων στην πλατφόρμα του isyriza λήγει στις 17 Μαρτίου. Θα υπάρξει μια αξιολόγηση των υποψηφίων και θα καθοριστεί ποσόστωση τόσο ανά περιοχή όσο και για τη συμμετοχή των γυναικών. Το εσωκομματικό δημοψήφισμα τοποθετείται στα μέσα Απριλίου.

Σήμερα ο Στέφανος Κασσελάκης στην τεχνόπολη του δήμου Αθηναίων θα δώσει το στίγμα του κόμματος για την οικονομία και πιο συγκεκριμένα για την καταπολέμηση της ακρίβειας. Την Πέμπτη θα παρουσιάσει το ευρωπαϊκό πρόγραμμα του κόμματος στο ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, ενώ μέσα στον Απρίλιο προγραμματίζεται νέα μεγάλη εκδήλωση για το στεγαστικό. Στην ιστοσελίδα του ΣΥΡΙΖΑ θα ανεβαίνουν οι θέσεις του κόμματος ανά τομέα και στην Κουμουνδούρου υποστηρίζουν πως όλα θα είναι έτοιμα για την αναμέτρηση των ευρωεκλογών. Οι «μηχανές» λειτουργούν στο φουλ και η έμφαση δίνεται πλέον στο πρόγραμμα. Την Τετάρτη σχεδιάζεται να συνεδριάσει το Εκτελεστικό Γραφείο, ενώ προγραμματίζονται νέα περιφερειακά συνέδρια σε Πάτρα, Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη.

Δεν είναι ξεκάθαρη η εικόνα στην Κουμουνδούρου σχετικά με τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο για την ανάδειξη Νομαρχιακών Επιτροπών και συντονιστικών Οργανώσεων Μελών. Στελέχη μιλούν για πολύ μικρή συμμετοχή στα αστικά κέντρα που κυμαινόταν από 8%-12%. Χαρακτηριστικά στη βόρεια Αθήνα από 16.600 μέλη φέρεται να ψήφισαν 1.346, στην Ηλιούπολη από 1.767 πήγαν στις κάλπες 197 και στο Ίλιον μόλις 101 από 2.400. Ίδια εικόνα φέρεται να υπήρχε σε Βάρη – Βούλα – Βουλιαγμένη (από τους 640 εγγεγραμμένους ψήφισαν 72) και στην Α΄ Θεσσαλονίκης (σε 12.000 μέλη προσήλθαν στις κάλπες 1.110). Πηγές της Κουμουνδούρου δίνουν διαφορετική εικόνα. Αναφέρουν πως στο 70% των οργανώσεων υπήρχε συναίνεση και για αυτό δεν έγιναν εκλογές. Υποστηρίζουν, μάλιστα πως ψήφισαν περίπου όσοι το 2022 με τη διαφορά πως τότε οι τάσεις δημιουργούσαν πόλωση.

Η απόσταση που καλείται να καλύψει ο Στέφανος Κασσελάκης είναι αρκετά μεγάλη, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ εξακολουθεί να φιγουράρει στην τρίτη θέση των δημοσκοπήσεων. Η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ γνωρίζει πως το «σοκ» θα είναι μεγάλο αν αλλάξει ο γεωγραφικός χάρτης και το κόμμα χάσει από το ΠΑΣΟΚ για πρώτη φορά από τον Μάιο του 2012. Και μετά το «χαστούκι» του καλοκαιριού, με το 17,8%, οι «σεισμικές δονήσεις» θα είναι τεράστιες και οι εξελίξεις απρόβλεπτες.

Ο Στέφανος Κασσελάκης παίζει πλέον το «χαρτί» της συσπείρωσης των δυνάμεων του κόμματος με πρώτο μέλημα την εσωκομματική ηρεμία η οποία δεν έχει διαταραχθεί από το συνέδριο και μετά.



