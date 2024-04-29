Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 της ΑΕΚ μέσα στην Τούμπα και με τρεις νίκες στις εναπομείνασες αγωνιστικές στο φινάλε του πρωταθλήματος (και αν δεν κερδίσει η Ένωση στο Καραϊσκάκη), μπορεί να κατακτήσει τον φετινό τίτλο.



Η χθεσινή ανατροπή, όμως, ήταν εντυπωσιακή και χρειάστηκε να περάσουν 20 χρόνια για να πετύχει κάτι αντίστοιχο ο «Δικέφαλος του Βορρά» απέναντι στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα.

Συγκεκριμένα,οι Θεσσαλονικείς είχαν νικήσει και τότε με 3-2 τους «κιτρινόμαυρους», όμως τότε είχαν βρεθεί πίσω στο σκορ με 2-0 με τα γκολ του Νίκου Λυμπερόπουλου.της αναμέτρησης, ο ΠΑΟΚ κατάφερε να ισοφαρίσει σε 2-2 με τα γκολ του Γιασεμάκη Γιασουμή. Το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Δημήτρης Σαλπιγγίδης και με εκείνο το «τρίποντο», η ομάδα είχε καταφέρει να τερματίσει την τρίτη θέση και να παίξει στα προκριματικά του Champions League.Ο «Δικέφαλος του Βορρά», με αντίστοιχη με τον χθεσινό αγώνα εξέλιξη, αφού είχε ανοίξει το σκορ ο Γιώργος Γεωργιάδης, η ΑΕΚ πήρε το προβάδισμα με γκολ του Νικολαΐδη και του Λάκη και οι γηπεδούχοι με γκολ του Κατσαμπή και Οκκά πήραν μία μεγάλη νίκη μέσα στην Τούμπα.Από εκεί και πέρα,, ισοφαρίζοντας την κορυφαία επίδοση της ιστορίας τους, που άντεχε από τη σεζόν 2000/01. Μέχρι στιγμής ο ΠΑΟΚ έχει 79 γκολ στο πρωτάθλημα, 14 στο Κύπελλο και 34 στην Ευρώπη, τότε η ομάδα είχε 66 στο πρωτάθλημα, 52 στο Κύπελλο και 9 στην Ευρώπη.Τώρα η ομάδα του Λουτσέσκου,, έχει την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα νέο ρεκόρ σκοραρίσματος.

