ΣΥΡΙΖΑ: Ο πρωθυπουργός δεν έδωσε καμία απάντηση στα φλέγοντα ερωτήματα για τα Τέμπη

Για φλέγοντα ερωτήματα που δεν απαντήθηκαν από τον πρωθυπουργό κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, σχολιάζοντας τη σημερινή συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΣΚΑΪ.

Ειδικότερα, ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι ο πρωθυπουργός εμφανίστηκε ως απλός παρατηρητής που απλώς παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία των Τεμπών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ:

«Ως απλός παρατηρητής των γεγονότων που με αφέλεια παρακολουθεί τις εξελίξεις γύρω από την τραγωδία στα Τέμπη εμφανίστηκε σήμερα ο πρωθυπουργός. Δεν είπε τίποτα για το πόρισμα της ΝΔ που μιλά μόνο για ανθρώπινα λάθη, δεν έδωσε καμία απάντηση στα φλέγοντα ερωτήματα που έχουν προκύψει και συνδέονται με τις παραλείψεις της κυβέρνησής του, αλλά και την προσπάθεια συγκάλυψης ενός εγκλήματος. Απλώς περιορίστηκε να σχολιάσει πως και ο ίδιος θέλει να μάθει την αλήθεια.



Στην πραγματικότητα σήμερα ο κ. Μητσοτάκης επιχείρησε να μπαζώσει όχι μόνο την αλήθεια αλλά και την ίδια μας τη λογική.



Έχει ενδιαφέρον πάντως το γεγονός πως ο πρωθυπουργός άφησε ακάλυπτη την υπουργό Εσωτερικών κ. Κεραμέως σε σχέση με τη διαρροή των προσωπικών δεδομένων Ελλήνων του εξωτερικού, καθώς παραδέχτηκε ότι υπάρχουν ερωτήματα που πρέπει να απαντηθούν και από την κ. Ασημακοπούλου και από το ίδιο το υπουργείο. Επιπροσθέτως είπε ότι «κάνουμε κι εμείς την δικιά μας έρευνα» αφήνοντας να εννοηθεί ότι και το Μαξίμου ερευνά το τί συνέβη στο υπουργείο Εσωτερικών. Αλήθεια, ο κ. Μητσοτάκης εξακολουθεί έπειτα από αυτήν την παραδοχή να εμπιστεύεται την υπουργό του;



Στην ίδια συνέντευξη έβαλε «ταφόπλακα» στην προοπτική να δοθεί έκτακτο επίδομα Πάσχα αν και νωρίτερα είχε αναγνωρίσει ότι υπάρχουν οικογένειες που δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στο κύμα της ακρίβειας. Επί της ουσίας κατέστησε σαφές ότι ο λαός δεν έχει τίποτα να περιμένει από μία κυβέρνηση που επιβάλλοντας υψηλούς έμμεσους φόρους-οι εισπράξεις από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 40% από το 2021 έως το 2023-δεν αφήνει νοικοκυριά και επιχειρήσεις να πάρουν ανάσα. Κι αν όντως πιστεύει πως η λύση είναι τα 780 ευρώ, στα οποία βρίσκεται σήμερα ο κατώτατος μισθός να φτάσει τα 800, τότε αποδεικνύει για μία ακόμη φορά πως δεν έχει την παραμικρή επαφή με την πραγματικότητα.



Αλήθεια, τί εννοούσε ο πρωθυπουργός λέγοντας ότι η ΝΔ ήταν παλιά στα μαχαίρια με το ΠΑΣΟΚ; Ότι πλέον υπάρχουν σημεία σύμπλευσης ή και πολιτικής ταύτισης;



