Παπαστεργίου: Ευφυείς πόλεις χωρίς ευφυείς πολίτες δεν υπάρχουν

«Ποιες είναι οι πόλεις του αύριο; Είναι πόλεις απλά "έξυπνες", που διαθέτουν τεχνολογία; Κατά τη γνώμη μου, είναι ανθρώπινες πόλεις. Αυτό θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας όταν σχεδιάζουμε τις επόμενες κινήσεις». Με αυτά τα λόγια άρχισε τον χαιρετισμό του ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την έναρξη του συνεδρίου 12th Future of Cities Conderence 2024, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα, εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Βασικό θέμα ήταν η επόμενη μέρα των Δήμων, πώς μπορούν να γίνουν «έξυπνες» οι πόλεις με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Όπως επεσήμανε ο υπουργός, «θέλουμε στην ουσία πόλεις στις οποίες οι πολίτες θα νιώθουν όμορφα, θα θέλουν να ζούνε εκεί. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε: πώς οι πόλεις να γίνουν πιο θελκτικές και πιο φιλικές στο παιδί και στην οικογένεια, στο εμποδιζόμενο άτομο, στους πολίτες γενικά». Χαρακτηριστικά ανέφερε ότι το κλειδί είναι «να δούμε τις πόλεις μας με τα μάτια ενός παιδιού. Μπορεί να κυκλοφορήσει άνετα ένα παιδί στην πόλη, μπορεί να πάρει το ποδήλατό του και να πάει στο σχολείο του, στο γυμναστήριο, σε ένα γήπεδο να παίξει; Να κυκλοφορήσει το βράδυ με ασφάλεια, υπάρχουν φωτισμός; Τα πεζοδρόμια για τα εμποδιζόμενα άτομα είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να μπορούν να κυκλοφορούν;».

Όπως τόνισε ο κ. Παπαστεργίου, «τις ανθρώπινες όμως πόλεις δεν τις κάνει μόνο ο Δήμος αλλά και εμείς οι ίδιοι. Ευφυείς πόλεις χωρίς ευφυείς πολίτες -σε σχέση με την κοινωνική τους συμπεριφορά- δεν υπάρχουν». Προσδιορίζοντας μάλιστα τον ορισμό της έξυπνης πόλης, υπογράμμισε ότι είναι μια πόλη η οποία αλληλεπιδρά, αντιλαμβάνεται τις προκλήσεις της εποχής μας και προσπαθεί να αλλάξει, να δομηθεί έτσι ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες.

Αναφέρθηκε στη χρηματοδότηση για τον μετασχηματισμό των πόλεων που φτάνει περίπου το μισό δισεκατομμύριο (250 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, 90 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για τους 17 μεγάλους δήμους και 130 εκατ. ευρώ από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και επιπλέον χρήματα που θα δοθούν για έξυπνα συστήματα και προγράμματα προκειμένου τα δίκτυα να γίνουν πιο ευφυή, λειτουργικά).

Ο υπουργός έκανε λόγο για επίσπευση των διαδικασιών και εγκρίσεων με στόχο να προχωρήσουν τα προγράμματα και έργα ώστε έως το τέλος του καλοκαιριού να αρχίσουν να υλοποιούνται οι προτάσεις των Δήμων, ενώ μίλησε για την «παράκληση ή και απαίτηση των νέων δημοτικών αρχών να αλλάξουν τις προτάσεις, κάτι που δεν θα είναι καθόλου εύκολο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να συγκεράσουμε απόψεις, να γεφυρώσουμε διαφορές ώστε να αφήσουμε τα προγράμματα να τρέξουν και να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος».

Σχολίασε μάλιστα ότι «δεν υπάρχουν copy paste λύσεις, αυτό που πιθανώς να είναι έξυπνο για έναν νησιωτικό Δήμο στο Αιγαίο να μην είναι το ίδιο για μια πόλη της Θεσσαλίας. Πρέπει να βάλουμε την τεχνολογία στην ζωή μας, αλλά δεν θα πρέπει να είναι το βασικό μέλημά μας, να έχουμε στο μυαλό μας το πώς θα λύσουμε ένα πρόβλημα στον Δήμο μας με μια εφαρμογή».

Όσον αφορά τις νέες προκλήσεις, νέες τεχνολογίες, τόνισε ότι «το πρώτο είναι η κλιματική κρίση, πρέπει να βρούμε τρόπους να δρούμε προνοητικά, να είμαστε δραστικοί από πριν. Πρέπει να δομήσουμε υποδομές αν προκύψει οτιδήποτε, όπως γεννήτριες, συστήματα επικοινωνίας, ενέργειας». Μίλησε για τον πολύτιμο ρόλο της εφαρμογής για τα παράπονα των πολιτών, καθώς όπως επεσήμανε είναι πολύ σημαντικό «να ακούσουμε με προσοχή αυτό που ο πολίτης θέλει, τα παράπονά του, να ξέρουμε σε ποιο στάδιο βρίσκεται, αν του απάντησε και ποιος το ανέλαβε, αν λύθηκε το πρόβλημα, και να μπορέσουμε να επανακτίσουμε την εμπιστοσύνη ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοτική αρχή».

Αναφερόμενος, τέλος, στον ψηφιακό βοηθό του gov.gr επεσήμανε ότι το επόμενο διάστημα θα δέχεται φωνητική εντολή από τον χρήστη, ενώ τόνισε ότι με το νέο νομοσχέδιο μπαίνει η βάση για την κατάργηση πιστοποιητικών γέννησης και οικογενειακής κατάστασης.

