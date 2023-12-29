Παρελθόν αποτελεί η Αμερική για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Στέφανο Κασσελάκη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Αντώνη Αντζολέτου στον ΣΚΑΪ.

Μαϊάμι τέλος για τον Στέφανο Κασσελάκη

Ο πρόεδος του ΣΥΡΙΖΑ βρίσκεται στις ΗΠΑ κοντά στην οικογένειά του για να γιορτάσει την Πρωτοχρονιά , ωστόσο το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν να ξενοικιάσει το σπίτι του στο Μαϊάμι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ εκεί ήταν η βάση του πριν έρθει στην Ελλάδα.

Σημειώνεται πως ο κ. Κασσελάκης θα μεταβεί στις 6/1 στην Κωνσταντινούπολη και αμέσως μετά θα επιστρέψει στην Αθήνα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.