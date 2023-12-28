Στο Τέξας βρίσκεται ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Στέφανος Κασσελάκης μαζί με τον σύντροφό του Τάιλερ Μακμπέθ όπου και περνούν όλοι μαζί οικογενειακά την περίοδο των γιορτών.

Ο Στέφανος Κασσελάκης σε βίντεο που αρνήτησε στο instagram, μας γνωρίζει τα δύο του ανίψια τον Θοδωρή και την Ισαβέλλα όπου όλοι μαζί εύχονται «Καλή χρονιά» ή αλλιώς όπως φωνάζουν «Happy New Year».

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ευχαριστεί τον κόσμο για τις ευχές του για την ονομαστική του εορτή και όπως αναφέρει «Δεν ξέρω τι έχω κάνει για να δικαιούμαι τόση αγάπη σε τρεις μήνες, αλλά θα κάνω ότι μπορώ για να είμαι αντάξιος της εμπιστοσύνης σας» .

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ βρίσκεται στο Τέξας από την παραμονή των Χριστουγέννων και όπως είχε δηλώσει ο ίδιος μετά το Τέξας επρόκειτο να μεταβεί στο Μισισίπι, για να περάσει κάποιες μέρες με την οικογένεια του συζύγου του, Τάιλερ Μακμπέθ.

Πηγή: skai.gr

