Του Αντώνη Αντζολέτου

Τα φετινά Χριστούγεννα είναι πολύ διαφορετικά για τον ΣΥΡΙΖΑ. Και σίγουρα την Κουμουνδούρου φέτος δεν την επισκέφθηκε ο Άγιος Βασίλης. Το εκλογικό αποτέλεσμα του καλοκαιριά δεν άφηνε και πολλά περιθώρια για αισιοδοξία. Τα οικονομικά του κόμματος δεν ανθούν και τα επόμενα χρόνια στην αξιωματική αντιπολίτευση θα είναι ιδιαιτέρως δύσκολα με την κρατική χρηματοδότηση να είναι μειωμένη κατά περίπου τρία εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είχε δηλώσει πριν τις γιορτές ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει στον τηλεοπτικό σταθμό Kontra.

Οι υποχρεώσεις είναι πολλές για ένα κόμμα που κατέχει ένα θεσμικό ρόλο και επιθυμεί, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο Στέφανος Κασσελάκης, να επανέλθει σύντομα σε τροχιά εξουσίας. Θα πρέπει να καλυφθεί η μισθοδοσία του προσωπικού, των επαγγελματικών στελεχών, των περιοδειών που πραγματοποιούνται, των εκδηλώσεων – δράσεων, να συντηρηθεί η λειτουργία των δομών σε όλη την Ελλάδα και βέβαια τα κομματικά μέσα να συνεχίσουν να παράγουν έργο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας χθες ο Στέφανος Κασσελάκης δάνεισε στον ΣΥΡΙΖΑ από τον προσωπικό του λογαριασμό ένα ποσό της τάξης των 250.000 προκειμένου να καλυφθούν άμεσες ανάγκες. Οι υποχρεώσεις, άλλωστε ήταν ιδιαιτέρως αυξημένες από το καλοκαίρι και μετά: Το Διαρκές Συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις 2 Σεπτεμβρίου απαιτούσε πολλές μετακινήσεις που έπρεπε να καλυφθούν και κυρίως οι δυο γύροι των εσωκομματικών εκλογών δεν άφησαν σχεδόν τίποτα στα ταμεία.

Τα δυο ευρώ που καταβάλλονταν ως αντίτιμο από τον κάθε ψηφοφόρο, κατευθύνθηκαν σχεδόν αποκλειστικά στις νομαρχιακές επιτροπές για να καλύψουν τις ανάγκες τους (ενοίκια, λειτουργικά έξοδα κλπ). Άλλος τρόπος να καλυφθεί το κενό δεν υπήρχε, καθώς με βάση την ελληνική νομοθεσία, δεν επιτρέπεται δωρεά σε κόμμα πάνω από 20.000 ευρώ. Σε όλα αυτά πρέπει να προστεθεί πως η δόση της κρατικής χρηματοδότησης δεν έχει φτάσει ακόμα στα ταμεία της Κουμουνδούρου.

Θα υπάρξουν αλλαγές στα κομματικά μέσα; Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν σκοπεύει να καταργήσει κάποιο, ωστόσο εξετάζει διάφορους τρόπους για την εξυγίανσή τους. Στα μείον της Κουμουνδούρου αυτή την περίοδο πρέπει να υπολογιστεί το γεγονός πως ο αριθμός των βουλευτών έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό. Από 145 την περίοδο που ήταν στην εξουσία, σε 86 τέσσερα χρόνια πριν και 36 σήμερα. Υπενθυμίζεται πως οι βουλευτές της Κουμουνδούρου είναι υποχρεωμένοι να καταβάλουν το 20% στο κόμμα και ακόμα ένα 20% για κοινωνικές δράσεις. Αυτό σημαίνει πως η εισροή χρημάτων έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Τα πενιχρά οικονομικά αναμένεται να προκαλέσουν και νέες ενδοσυντροφικές συγκρούσεις. Αφήνεται να εννοηθεί για τους πρώην γραμματείς Πάνο Σκουρλέτη και Δημήτρη Τζανακόπουλο πως δεν κατέβαλαν τις απαιτούμενες προσπάθειες για να εξορθολογιστούν τα οικονομικά ή πιο απλά πως δεν «νοικοκύρεψαν την κατάσταση» στον ΣΥΡΙΖΑ.

Από την πλευρά του Δημήτρη Τζανακόπουλου, που διετέλεσε νούμερο δυο του κόμματος από το 2020 έως το 2022, τονίζεται ότι το κόμμα δεν χρωστούσε ούτε μισό ευρώ όταν το παρέδωσε, συμπληρώνοντας πως τέτοιες αναφορές αποτελούν ευθεία βολή προς τον Αλέξη Τσίπρα, όχι προς τον ίδιο. Στην ίδια γραμμή από τον Πάνο Σκουρλέτη διευκρινίζεται πως όχι μόνο υπήρχε εξορθολογισμός στην Κουμουνδούρου, αλλά επί των ημερών του εξοφλήθηκε και το χρέος του ΣΥΡΙΖΑ στην Εθνική Τράπεζα καταβάλλοντας μέρος της κρατικής χρηματοδότησης.

Τονίζεται, μάλιστα πως μειώθηκε και το μισθολoγικό κόστος του ΣΥΡΙΖΑ κατά 40% με αρκετά πρόσωπα να περνούν πλέον στη θέση των συνεργατών των βουλευτών. Ο Πάνος Σκουρλέτης ήταν γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής από το 2018 έως το 2020.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.