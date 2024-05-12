Μετά την επίσκεψη στην Κάρλα, σειρά είχαν τα Κανάλια για τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανο Κασσελάκη. Εκεί τον υποδέχθηκε ο βουλευτής Μαγνησίας, Αλέξανδρος Μεικόπουλος, ο υποψήφιος ευρωβουλευτής, Γιώργος Μαρτίου, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ Μαγνησίας.

Ευδιάθετος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, συνομίλησε με κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής, άκουσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν επιχειρηματίες και πολίτες, ενώ δέχθηκε λουλούδια, αλλά και τοπικά προϊόντα που παράγονται στην περιοχή, ως δώρα.

Επιχειρηματίες και κάτοικοι εξέθεσαν στον πρόεδρο τα προβλήματα που έχουν να αντιμετωπίσουν μετά τις φονικές πλημμύρες που έπληξαν την περιοχή. Άνθρωποι που έχασαν τα μαντριά τους, καταστράφηκαν τα σπίτια και τα μαγαζιά τους κι όπως με παράπονο είπαν, περιμένουν ακόμη τις αποζημιώσεις. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποσχέθηκε να κάνει ότι μπορεί για να αναδείξει τα προβλήματα της περιοχής έτσι να βρεθούν λύσεις, ενώ ανέφερε πως είναι αναγκαίο να χτιστεί μια νέα σχέση εμπιστοσύνης μεταξύ πολιτικών και πολιτών.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ αναμένεται να απολαύσει τσίπουρο, μαζί με την ομάδα της περιφέρειας Θεσσαλίας, συνεργάτες και κατοίκους της περιοχής.

Πηγή: magnesianews

