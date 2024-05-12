Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επέστρεψε στην Bundesliga μετά από 13 χρόνια αναμονής η Ζανκτ Πάουλι

Την επιστροφή στην κορυφαία κατηγορία της Γερμανίας μετά από 13 ολόκληρα χρόνια πανηγύρισαν έξαλλα στη Ζανκτ Πάουλι, μετά την εντός έδρας νίκη τους με 3-1 κόντρα στην Όσναμπρικ

Ζανκτ Πάουλι

Επιστροφή στην Bundesliga μετά από 13 χρόνια αναμονής για τη Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα.

Χωρίς να έχει στη σύνθεσή της τον τιμωρημένο λόγω καρτών Έλληνα μπακ (34 εμφανίσεις φέτος), η ομάδα του Αμβούργου πανηγύρισε τη νίκη (3-1) που ήθελε στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την ουραγό και υποβιβασμένη Όσναμπρικ, εξασφαλίζοντας την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία της Γερμανίας, για πρώτη φορά μετά το 2011.

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Γερμανία ποδόσφαιρο
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
9 0 Bookmark