Επέστρεψε στην Bundesliga μετά από 13 χρόνια αναμονής η Ζανκτ Πάουλι

Επιστροφή στην Bundesliga μετά από 13 χρόνια αναμονής για τη Ζανκτ Πάουλι του Μανώλη Σάλιακα.

Χωρίς να έχει στη σύνθεσή της τον τιμωρημένο λόγω καρτών Έλληνα μπακ (34 εμφανίσεις φέτος), η ομάδα του Αμβούργου πανηγύρισε τη νίκη (3-1) που ήθελε στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την ουραγό και υποβιβασμένη Όσναμπρικ, εξασφαλίζοντας την άνοδό της στην κορυφαία κατηγορία της Γερμανίας, για πρώτη φορά μετά το 2011.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.