Της Πηνελόπης Γκάλιου

Με μόνιμη αξίωση της κυβέρνησης, να αποτελεί η βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών σε όλες τις εκφάνσεις της, όλο και πληθαίνουν οι εισηγήσεις κυβερνητικών στελεχών να προχωρήσει στο πλαίσιο αυτό και η θέσπιση του γάμου για τα ζευγάρια του ίδιου φύλου. Ένα ζήτημα που τίθεται στη βάση των δικαιωμάτων και κατ' επέκταση της βελτιστοποίησης της ζωής και της καθημερινότητας αυτών των ζευγαριών, με την παροχή ίσων ευκαιριών με τα ζευγάρια διαφορετικού φύλου.

Υπό αυτό το πρίσμα, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, όλο και πληθαίνουν οι εισηγήσεις ώστε η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου, το οποίο ο ίδιος ο πρωθυπουργός το τοποθέτησε χρονικά εντός της τρέχουσας τετραετίας, να επισπευστεί και να κατατεθεί πριν την κάλπη των ευρωεκλογών.

Ωστόσο, όπως έχει ήδη διαφανεί από τη δημόσια πολιτική και κοινωνική συζήτηση, πρόκειται για ένα θέμα που διχάζει κατά καιρούς όχι μόνο την κοινωνία αλλά και την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ. Για το λόγο αυτό είναι αντικείμενο συζητήσεων και επεξεργασίας πολύ καιρό τώρα, αναμένοντας τον κατάλληλο πολιτικά χρόνο, να κατατεθεί το επίμαχο νομοσχέδιο και να ψηφιστεί με ευρεία κοινοβουλευτική συναίνεση , που θα καλύψει και τυχόν διαρροές που θα υπάρξουν στο κυβερνών κόμμα, από τους βουλευτές που εξακολουθούν και αντιδρούν και από τους οποίους ωστόσο ζητήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες να ψηφίσουν κατά συνείδηση.

Σύμφωνα με κυβερνητικά στελέχη, οι εκτιμήσεις στο Μέγαρο Μαξίμου συγκλίνουν στο ότι "η ελληνική κοινωνία είναι πολύ πιο έτοιμη και ώριμη", παρά τις επιφυλάξεις που μπορεί να διατυπώνονται κατά καιρούς, καθώς πρόκειται για μία πραγματικότητα στην οποία η πολιτεία και το κράτος δεν μπορεί "να κλείνει τα μάτια". Άλλωστε ο ίδιος ο πρωθυπουργός έχει επαναλάβει κατά διαστήματα ότι "Ισχύει στο ακέραιο αυτό που έχω πει προεκλογικά και μετεκλογικά. Είναι ένα ζήτημα που μέσα σε αυτή την τετραετία, αυτή η κυβέρνηση θα το επιλύσει" .

Εάν το νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια κατατεθεί και ψηφιστεί από τη Βουλή, τότε και αυτά τα ζευγάρια θα αποκτήσουν τη δυνατότητα να παντρεύονται στην Ελλάδα με πολιτικό γάμο, ενώ πιθανό είναι το νομοσχέδιο να αναγνωρίζει όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα που απορρέουν από τη βασική σχέση του γάμου μόνο με τη διεύρυνσή του ορισμού. Το κατά πόσο πάντως, το νομοσχέδιο θα αφορά την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, στην οποία αντιδρά και η εκκλησία παραμένει, προς το παρόν ζυγίζεται και δεν θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό. Οι έως τώρα πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η κυβέρνηση θα επικεντρωθεί στη μεταφορά της συζήτησης στο πεδίο των δικαιωμάτων και ειδικά των παιδιών των ομόφυλων ζευγαριών, τα οποία στην παρούσα φάση υφίσταται διακρίσεις, ως προς τα δικαιώματα των γονιών τους να στηρίξουν τα παιδιά τους. Εξ αυτού ορμώμενη, η κυβέρνηση εκτιμά ότι ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών συνιστά ζήτημα ισότητας και προστασίας των παιδιών και ούτε απειλεί, ούτε αλλοιώνει επ' ουδενί τον πυρήνα της παραδοσιακής οικογένειας, όπως αναφέρουν πηγές.

Παρά τις διαβεβαιώσεις πάντως, βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος εξακολουθούν και διατυπώνουν από επιφυλάξεις έως κάθετη διαφωνία με το επίμαχο νομοσχέδιο, ανάγοντάς το σε ταυτοτικό και αξιακό θέμα και δηλώνοντας ήδη πως όταν κατατεθεί στη Βουλή, θα το καταψηφίσουν. Μεταξύ αυτών, ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος υποστηρίζει ότι πρέπει να στηριχθεί η "πυρηνική οικογένεια, όπου υπάρχουν γονεϊκά πρότυπα και των δύο φύλων".

Κατηγορηματικά εναντίον έχουν ταχθεί επίσης οι βουλευτές της ΝΔ, Θάνος Πλεύρης, Ανδρέας Κατσανιώτης και Μάξιμος Χαρακόπουλος, αλλά και ο Υπουργός Επικρατείας, Μάκης Βορίδης, ενώ ξεκάθαρη θέση δεν έχει πάρει ο Υπουργός Εργασίας, Άδωνις Γεωργιάδης ο οποίος εκτιμά ότι "Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο έχει έναν ειδικό χαρακτήρα. Έχει στην πραγματικότητα τελείως συνειδησιακή προσέγγιση. Δεν μπορείς εύκολα να καταργήσεις την συνείδηση ενός ανθρώπου. Άρα εκεί τα περιθώρια δεν είναι ακριβώς όπως σε κάθε άλλο νομοσχέδιο".

Κατηγορηματικά αντίθετη, ειδικά με την τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια, τοποθετείται και η Εκκλησία, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, από την πλευρά του, να έχει ήδη εστιάσει και διαμηνύσει τη διάκριση των εξουσιών.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές ζήτημα κομματικής πειθαρχίας δεν αναμένεται να τεθεί στη γαλάζια παράταξη, αν και το Μαξίμου θα ήθελε να ψηφιστεί από όσο το δυνατόν περισσότερους βουλευτές του. Εκτιμάται όμως, ότι η απαραίτητη πλειοψηφία θα εξασφαλιστεί με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ.

Πηγή: skai.gr

